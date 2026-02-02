美容医療検索・予約サービス「キレイパス byGMO」が「2025年美容医療人気ランキング」および「2026年美容医療トレンド予測」を発表【GMOビューティー】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 良輔）が運営する、美容医療の検索・予約サービス「キレイパス byGMO」（https://kireipass.jp/）は、同サービスの利用者のデータに基づき、「2025年美容医療人気ランキング」および「2026年美容医療トレンド予測」を2026年2月2日（月）に発表しました。

「2025年美容医療人気ランキング」では、「美容の悩み」「人気の施術」「世代別人気の施術」「男性に人気の施術」「美容外科施術」の計5分野で集計し、「2026年美容医療トレンド予測」では、「キレイパス byGMO」内での検索数の推移から、2026年の美容医療のトレンドを予測しています。

「キレイパス byGMO」では、大型キャンペーン「キレイ割」を2026年2月1日（日）から2月28日（土）まで開催中です。人気の施術をお得に体験できるこの機会に、ぜひご利用ください。

【注目トピックスサマリ】

1. 2025年美容医療人気ランキング発表：美容の悩みでは【シミ・そばかす】が4年連続1位、【しわ】【たるみ・リフトアップ】への関心が急上昇

2. 人気施術ランキング1位は【ホワイトニング】：清潔感・第一印象を左右する口元ケアが、男女問わず一般化

3. 2026年美容医療トレンド予測：キーワードは「たるみ改善」と「肌育注射」（※1）

（※1）2025年1月1日（水）～2025年6月30日（月）と2025年7月1日（火）～2025年12月31日（水）の「キレイパス byGMO」内でのキーワード別検索数を比較

【「キレイパス byGMO」2025年美容医療人気ランキング】

＜調査概要＞

■期間：2025年1月1日（水）～2025年12月31日（水）

■方法：「キレイパス byGMO」でのチケット購入件数を基に算出

1. 美容の悩みランキング

～【シミ・そばかす】は4年連続1位、【しわ】【たるみ・リフトアップ】が上位へ～

美容の悩みランキングでは、【シミ・そばかす】が4年連続で年間1位となりました。一方で、2024年と比較すると【しわ】【たるみ・リフトアップ】が順位を上げており、年齢とともに増える悩みをきっかけに、美容医療を検討するユーザーが増えている様子がうかがえます。

また、【痩身・部分痩せ】が6位にランクインしたことから、顔の印象だけでなく、ボディーラインも含めた全身の美容への関心が高まっている傾向が見られました。

2. 人気施術ランキング

～口元ケア・輪郭ケア・肌管理がバランスよくランクイン～

2024年は【光治療（フォトフェイシャルなど）】が1位でしたが、2025年は【ホワイトニング】が最も多く選ばれる結果となり、口元ケアへの関心が一段と高まっています。

また、【ケミカルピーリング】、【ハイドラフェイシャル】など、肌状態を整えることを目的とした施術も、引き続き安定した人気を維持しています。

加えて、【医療痩身】は年間ランキングに初めてランクインし、効率的な体型管理を検討する選択肢として認知が広がっています。

3. 世代別人気施術ランキング

～【ボトックス・ボツリヌストキシン】【光治療】は幅広い世代で支持～

世代別人気施術ランキングでは、【ボトックス・ボツリヌストキシン】が10代から40代までの各世代でランクインする結果となりました。エラなど小顔に関する部位や、あご・額など表情じわが気になる部位に加え、肩やふくらはぎをすっきりと見せたいといったニーズもあり、さまざまな部位・目的で検討されている点が、幅広い世代に支持される理由のひとつと考えられます。

また、各世代において【光治療（フォトフェイシャルなど）】や【ピコレーザートーニング】の人気も根強く、【シミ・そばかす】に関する悩みが年代を問わず共通していることがうかがえます。

4. 男性に人気の施術ランキング

～美容医療を「身だしなみの延長」として取り入れる動きが拡大～

男性人気施術ランキングでは【ホワイトニング】が1位となり、続いて【医療痩身】【医療脱毛（VIO）】【ボトックス・ボツリヌストキシン】が上位にランクインしました。口元や体型、フェイスラインなど、第一印象に関わる部位に関する施術が多く選ばれていることから、美容医療を日常的な身だしなみの一環として捉える動きが広がっていることがうかがえます。

5. 美容外科施術ランキング

～顔の印象を改善したいというニーズの高まりが顕在化～

美容外科施術ランキングでは、2024年と同様に【糸リフト】が1位となり、続いて【脂肪吸引（顔）】がランクインしました。さらに、輪郭を整える施術として【ジョールファット除去】、【バッカルファット除去】、【メーラーファット除去】も上位に入り、顔の印象を改善したいというニーズの高さがうかがえます。

【「キレイパス byGMO」2026年 美容医療トレンド予測】

2025年に「キレイパス byGMO」内での検索数が大幅に増加した、2026年の美容医療のトレンドと注目の施術を紹介します。

1. 引き続き「たるみ改善」が美容医療のトレンドに

【たるみ・リフトアップ】は、2026年も引き続き美容医療の主要トレンドのひとつとなりそうです。従来の【HIFU】に加え、【オンダリフト】【ザーフ】【デュオタイト】など、マイクロ波や超音波、高周波を用いて、皮膚・脂肪・筋膜などの複数層にアプローチできる施術への関心が広がっています。技術の進化により選択肢が増えたことで、部位や目的に応じて複数の施術を比較・検討する傾向も見られ、即効性を重視した「たるみケア」への関心は、今後さらに高まると考えられます。

2. 肌育注射・肌管理の需要が拡大

肌質の向上を目的とした「肌管理治療」も、2026年の注目分野のひとつです。【ブレッシング】や【メソナJ】といった薬剤導入機器を用いた薬剤導入型の注目度が高まっているほか、ケミカルピーリングにおいても、従来より肌負担を軽減した【ララドクター】が肌育ピーリングとして検討されるケースが増えています。

また、【ジャルプロ】【プルリアル】といった製剤の登場により、肌の状態や悩み、施術方法の希望に応じて選択の幅が広がっています。即時的な変化だけでなく、中長期的な肌状態を見据えた施術選択が、2026年も引き続き広がると予想されます。

【大型キャンペーン「キレイ割」が開催中】

「キレイパス byGMO」では、2026年2月1日（日）から2月28日（土）までの期間限定で、大型キャンペーン「キレイ割」を開催しています。

本キャンペーンでは、10,000円以上の施術チケットに利用できる3,000円割引コードを2枚配布するほか、アプリからの購入で最大10％のポイント還元も受けられます。

新生活に向けて第一印象や自分らしさを整えたい方にとって、美容医療をより身近に感じられるこの機会に、“Wのご褒美”をぜひご活用ください。

