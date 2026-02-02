マネーフォワード、会計ソフトのクラウド移行を後押しするキャンペーンを2026年2月1日より開始

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、会計ソフトのクラウド移行を支援するキャンペーン※1を2026年2月1日（日）より開始しました。本キャンペーンでは、クラウド会計ソフトの導入・移行時のコスト負担を大幅に軽減し、スムーズなクラウド移行を後押しすることで、加速するAI時代に向けて、中小から中堅まで幅広い企業が強固なバックオフィス基盤を構築できるよう支援します。



※1 キャンペーンの詳細は、後掲の「各キャンペーンの概要」をご確認ください。

昨今、労働力不足が深刻化する中で、バックオフィスのデジタル投資は企業の持続的な成長に不可欠な要素となっています。特に生成AIの利点を最大限に享受し、生産性向上を実現するためには、クラウド会計ソフトの活用が有効です。AIがその真価を発揮するには、基盤となるデータがリアルタイムにクラウド上で連携され、常に最新のシステム環境が維持されている必要があるためです。

しかし、クラウド活用において、企業はそれぞれのフェーズで異なる課題に直面しています。 創業期や中小企業では、将来のための資金確保が優先され投資が後回しになりがちです。一方、中堅企業では、オンプレミス型ソフトからの移行費用やデータ移管の手間が、最新システムへの刷新を阻む高いハードルとなっています。

当社はこれまで、創業から上場後まであらゆる成長ステージに応える会計ソフトとして、『マネーフォワード クラウド会計』および『マネーフォワード クラウド会計Plus』を提供してきました。また、2025年4月のAI戦略「Money Forward AI Vision 2025(https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20250402-mf-press-1/)」発表以降は、自律的に業務を遂行する「AIエージェント(https://biz.moneyforward.com/ai-agent/?_gl=1*1ha9i9e*_ga*NTU2NDkzNzE5LjE3Mjg5NTk3OTk.*_ga_BJSQKTJ82P*czE3Njk3NTE5MzQkbzc3MyRnMSR0MTc2OTc1MTk0MyRqNTEkbDAkaDA.)」の開発などを通じ、AI実装による業務効率化と生産性向上を支援しています。

このたび、企業の規模や状況に合わせて最適な特典を選択できる2つのキャンペーンを実施します。初期導入のコスト負担を軽減し、スムーズなクラウド移行を後押しすることで、すべての企業が本来の事業成長に集中できる環境づくりを支援し、AI時代に向けた強固なバックオフィス基盤構築に貢献してまいります。

■各キャンペーンの概要

１）「クラウド会計 最大1年間実質0円キャンペーン」

本キャンペーンは、『マネーフォワード クラウド』のプランを年払いで新規契約し、さらに支給条件を満たした企業に対し、契約したプランに応じて最大1年分の基本料金に相当するAmazonギフトカードをプレゼントします。対象ユーザーは最大1年間、『マネーフォワード クラウド』を実質無料で利用することができます。

＜概要＞

・キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

・対象：『マネーフォワード クラウド』を初めて契約する等、支給条件を満たすひとり法人・中小企業

・特典：最大85,536円分のAmazonギフトカードを進呈※2（ひとり法人プランの新規契約で8,184円、スモールビジネスプランの新規契約で59,136円分のAmazonギフトカード、ビジネスプランの新規契約で85,536円分のAmazonギフトカード）

・支給条件：詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

・お申し込み方法：キャンペーンサイトの申し込みフォームよりお申し込みください。

・キャンペーンサイト：https://biz.moneyforward.com/campaign/max_accounting_free_01/

※2 いずれのプランも年払いのみ対象となります。

２）「クラウド会計Plus システム入れ替え費用最大70万円ポイント還元キャンペーン」

本キャンペーンは、『マネーフォワード クラウド会計Plus』、『マネーフォワード ビジネスカード』を新規契約し、さらに支給条件を満たした企業に対し、導入支援およびデータ移行費用に相当する最大70万円分を、『マネーフォワード ビジネスカード』のポイントとして還元します。

＜概要＞

・キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～2026年7月31日（金）

・対象：現在、「パッケージ型」または「オンプレミス型」の会計ソフトをご利用中の中堅・上場企業

・特典：最大700,000円分の『マネーフォワード ビジネスカード』のマネーフォワードポイントを付与（マネーフォワードポイントは『マネーフォワード クラウド会計Plus』の支払いに充当できます。）

・支給条件：詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

・お申し込み方法：営業担当よりご案内します。

・キャンペーンサイト：https://biz.moneyforward.com/campaign/accounting_plus/55614/

※3 両キャンペーンの併用はできません。

■『マネーフォワード クラウド会計』について

『マネーフォワード クラウド会計』は、面倒な法人決算をラクにするクラウド会計ソフトです。取引入力と仕訳の自動化で作業時間を大幅削減し、これまで時間がかかっていた会計業務を効率化します。税法改正や消費税の増税にも自動アップデートで対応。インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しています。

URL：https://biz.moneyforward.com/accounting/

■『マネーフォワード クラウド会計Plus』について

『マネーフォワード クラウド会計Plus』は、中堅企業・上場企業向けの会計ソフトです。仕訳承認機能や仕訳更新履歴機能などの内部統制機能があり、企業の信頼性を保つために必要な内部統制の効率化を支援します。

URL：https://biz.moneyforward.com/accounting_plus/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。