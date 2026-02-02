【楯の川酒造×シルスマリア】日本酒と生チョコの“極上マリアージュ”が再び

楯の川酒造株式会社

日本酒も、チョコレートも、両方好きな人のハートをとろけさせる一粒。

山形県の酒蔵・楯の川酒造と、生チョコレート発祥の「シルスマリア」 によるコラボレーション商品「楯野川 主流 生チョコレート」 が、今年も期間限定で登場しました。

日本酒と生チョコレート、それぞれの魅力を最大限に引き出した本商品は、

「ミルキーで極上の口溶け」と「最高品質の純米大吟醸の華やかな香りと旨味」が溶け合う、

この時期だけの特別なマリアージュをお楽しみいただけます。

シルスマリア×楯野川 コラボ 生チョコレート

楯野川 純米大吟醸「主流」の魅力を閉じ込めた生チョコレート

使用している日本酒は、楯野川 純米大吟醸「主流」。

酒米の王様・兵庫県産山田錦を使用し、ふくよかな甘みと旨味、雑味のない澄み切った酒質が特長です。

なめらかな生チョコレートの中に、「主流」ならではの華やかな香りと上品な余韻が心地よく広がり、日本酒好きの方はもちろん、お酒が得意でない方にも美味しく召し上がっていただける仕上がりとなっています。

商品概要｜楯野川 主流 生チョコレート

商品名：楯野川 主流 生チョコレート

価格：3,132円（税込）

内容量：16粒

アルコール分：1.6%

賞味期限：製品箱に記載（約4週間）

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

URL

https://shop.tatenokawa.com/shop/products/chocolate

チョコレートと一緒に楽しむ、多彩なペアリングセット

― 個性的な酒造りを行う楯の川酒造ならではのラインナップ ―

楯の川酒造は、王道の純米大吟醸から、果汁たっぷりのリキュールや濃厚ヨーグルト酒まで、

他の酒蔵にはない幅広く個性的な酒造りにも挑戦し続けています。

今回は、生チョコレートの甘みやコクに対して、「溶け合う」「香りを重ねる」「コクを受け止める」「酸味で引き締める」といった異なるアプローチで楽しめるペアリングセットをご用意しています。

楯野川 主流 セット

フルーティーでエレガントな味わいが生チョコの甘みを引き立てます。生チョコレートに使用した、純米大吟醸「主流」による王道のペアリング。

小売価格：6,050円(税込)

https://shop.tatenokawa.com/shop/products/chocolate_shuryu

楯野川無我 レッドボトル セット

バレンタインにふさわしい赤いボトルの季節限定酒「楯野川無我 レッドボトル」。

無濾過生原酒ならではのフレッシュで力強い旨味が、生チョコレートの甘みとコクを受け止め、余韻を広げるペアリングです。

小売価格：6,270円(税込)

https://shop.tatenokawa.com/shop/products/chocolate_red

ヨー子 セット

ジャージーヨーグルトのまろやかさと、生チョコのクリーミーさが溶け合い、日本酒の吟醸香がふわりとやさしく広がる、大人のデザート感覚ペアリング。

小売価格：6,270円(税込)

https://shop.tatenokawa.com/shop/products/chocolate_yoko

BARヨー子 激レモンサワー セット

瀬戸内レモン果汁55％の鮮烈な酸味と、濃厚でピール感のある本格的なレモンの味わいが、生チョコの甘みをキリッと引き締める爽快なペアリング。

小売価格：7,260円(税込)

https://shop.tatenokawa.com/shop/products/chocolate_gekilemon

ドロ沼ヨー子 セット

超濃密なヨーグルトのコクと生チョコの甘みが重なり合い、沼から抜け出せなくなるような濃厚ペアリング。月に1回製造の限定フレーバーです。

小売価格：6,160円(税込)

https://shop.tatenokawa.com/shop/products/chocolate_doronuma

日本酒好きの方から、スイーツ派・お酒初心者の方まで、

幅広い好みに対応できるペアリングセットを取り揃えています。

生チョコレートを通して、楯の川酒造ならではの多彩な酒質の世界をご体感いただけます。

会社紹介 -ものづくりへの想い-

株式会社シルスマリア（本社：横浜市西区）開発背景｜日本酒×生チョコへの挑戦

シルスマリアが「お酒の生チョコレート」に初めて挑戦したのは2013年。

洋酒とチョコレートの組み合わせが主流の中、

日本のチョコレートブランドとして“日本酒”との可能性を追求してきました。

昨年の楯野川生チョコレートは、全国で約2万個を販売し、バレンタイン前に完売するなど大きな反響を獲得。今年はさらに品質にこだわり、使用するミルクをより厳選。ミルクチョコレートのコクと風味が増し、日本酒との一体感がより感じられる仕上がりとなっています。

楯の川酒造について

楯の川酒造株式会社は、1832年（天保3年）創業、山形県酒田市に蔵を構える老舗酒蔵です。

日本酒の最高カテゴリーである「純米大吟醸酒のみ」を醸造する、全国的にも稀有な酒蔵として知られています。

精米歩合50％から、頂点ともいえる1％精米までを自社で手がけ、

とりわけ精米歩合20％以下の「高精白」に注力。

磨き上げることで現れる酒米本来の個性と透明感を大切にし、

エレガントで澄み切った酒質を追求し続けています。

伝統を守りながらも常に挑戦を忘れず、

国内外で高い評価を受ける日本酒を世に送り出しています。

■楯の川酒造株式会社 会社概要

会社名：楯の川酒造株式会社 所在地：山形県酒田市山楯字清水田27番地

代表者：佐藤淳平（六代目蔵元） 創業：天保三年（1832年）

公式HP：https://www.tatenokawa.com/ja/sake/

公式オンラインショップ：https://shop.tatenokawa.com/

公式Twitter：＠tatenokawa 公式Instagram：＠tatenokawa_sake 公式LINE：楯の川酒造

事業内容：酒類等製造販売（日本酒「楯野川」、リキュール「BARヨー子」、「子宝」、「ホームランまっこり」）

