「ガーナチョコレート」にそっくりなデザインのコスメシリーズやチャーム付きの「スマホショルダー」がプライズに登場！ ２月６日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、 株式会社ロッテ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹)の「ガーナチョコレート」をイメージした当社限定プライズゲーム用景品を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて２月６日(金)より順次展開いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#ghana2(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#ghana2)

■「ガーナチョコレート」のパッケージや板チョコデザインのコスメシリーズやスマホショルダーがプライズに登場！

ロッテの「ガーナチョコレート」そっくりなデザインのコスメシリーズやスマホショルダーがプライズに登場！今回は「ガーナピンク」デザインが新しく登場。

外箱がガーナパッケージ、パレット外面が板チョコデザインで本物の「ガーナチョコレート」そっくりな「アイシャドウパレット」、パッケージデザインのチューブタイプの「リップグロス」、かわいいハート型の「チーク&リップカラー」や、前回好評だったスマホショルダーポーチは、新しくガーナピンクが追加された「ガーナ チャーム付きスマホショルダーポーチvol.３」、さらに新アイテムのコンパクトなハート形ミラー「ガーナミラー」、ガーナデザインのかわいい「ネイルチップ」を加えた６アイテム全14種類を展開いたします。バレンタインのシーズンにぴったりのアイテムたちです。

「ガーナ」プライズゲーム用景品 概要

景品：ガーナ

アイシャドウパレット 全４種、 リップグロス 全２種、チーク＆リップカラー 全2種、

ガーナミラー 全２種、ネイルチップ 全１種、チャーム付きスマホショルダーポーチ vol.３ 全３種

展開期間：2026年２月６日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「ロッテ」 プライズゲーム用景品

ガーナ アイシャドウパレット 全４種

たて約5.8cm×よこ約11cm×厚み約1.3cm

外箱がガーナパッケージデザイン、パレット外面が板チョコデザインの本物の「ガーナチョコレート」そっくりなアイシャドウパレット。パレットにはそれぞれ異なるアイシャドウ４色がはいっています。

「ガーナミルク」、「ガーナブラック」、「ガーナホワイト」、「ガーナピンク」の4種類。

ガーナ リップグロス 全２種

たて約7cm×よこ約2.8cm×厚み約1.5cm

チューブタイプのリップグロス。「ガーナミルク」「ガーナピンク」のパッケージデザイン。

中身はレッド、ホワイトの2色。

ガーナ チーク&リップカラー 全２種

たて約5.5cm×よこ約5.5cm×厚み約1.3cm

ハート型のケースがかわいい「ガーナミルク」「ガーナピンク」のチーク&リップカラー。

中身はレッド、ピンクの2色。

ガーナ ミラー 全２種

たて約９cm×よこ約6.5cm×厚み約１cm

コンパクトなハート形ミラー。「ガーナミルク」「ガーナピンク」」デザイン。

ガーナ ネイルチップ 全１種

パッケージ：たて約９cm×よこ約８cm×厚み約0.8cm

遊び心あふれるデザインのネイルチップ。「ガーナミルク」「ガーナピンク」のデザイン。

ガーナ チャーム付きスマホショルダーポーチvol.３ 全３種

たて約18.5cm×よこ約11cm×厚み約3.5cm

前回好評だったスマホショルダーポーチ第三弾。

「ガーナ」のパッケージと銀紙からのぞくチョコレートのデザインに、「ガーナ」のチョコレートチャーム付き。「ガーナミルク」「ガーナブラック」に、「ガーナピンク」を新たにラインナップ。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。