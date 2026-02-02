Pocochaとヤマハのコラボ企画『みんなの演奏会』がClio Music Awardsにてゴールドを含む計6部門を受賞

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村信悟、以下DeNA)が運営するライブコミュニケーションアプリ「Pococha」がヤマハ株式会社（本社：静岡県浜松市、代表執行役社長：山浦敦、以下ヤマハ）とコラボ企画した『みんなの演奏会』が、Clio Musicにてゴールドを含む6部門を受賞いたしました。

Clio Awardsは「カンヌライオンズ」や「The One Show」と並ぶ世界三大広告賞のひとつで、広告、デザイン、コミュニケーションにおけるイノベーションと創造的な卓越性を表彰する、国際的な広告専門家委員会によって審査される年次賞プログラムです。

Clio Musicは、中でもブランドと消費者をつなぐ音楽の力を称える目的で創設された賞で、アーティストのセルフプロモーション、音楽マーケティング、ブランドコラボレーション、広告における音楽の活用などにおいて優れた作品が評価されます。

■ 受賞作品

Pococha × ヤマハ｜ with imase「みんなの演奏会」

■ 受賞部門

・Gold：Branded Content & Collaborations (Events/Activation)

・Silver：Branded Content & Collaborations (Use of Artists, Talent, & Influencers)

・Silver：Music Marketing (Events/Activation)

・Silver：Music Marketing (Use of Artists, Talent, & Influencers)

・Bronze：Branded Content & Collaborations (Branded Entertainment & Content)

・Bronze：Music Marketing (Brand and Artist Collaboration Integrated Campaign)

■ Pococha × ヤマハ｜ with imase「みんなの演奏会」について

本プロジェクトは、新世代アーティスト・imaseが本施策のために書き下ろした楽曲『FRIENDS!!!』を、音楽ライバーや演奏家など一般応募の参加者120名超の大楽団がライブセッションする前代未聞の試み。「みんなで奏でれば、音楽はもっと楽しい」をコンセプトに、北は青森から南は熊本まで、ピアノ歴わずか1年半の子供からプロミュージシャンまで、音楽経験やジャンル、世代を超えた演奏者が集結し、音楽の持つ「垣根を超える力」を体現する圧巻のパフォーマンスが実現しました。

Pocochaは、ヤマハとのコラボレーションによって、演奏を楽しむすべての人に応援を送りたいという想いに共鳴し、『みんなの演奏会』を実現しました。参加者のサポートにはヤマハに技術提供いただき、ヤマハが持つ革新的なテクノロジーを活用することで、あらゆるレベルの奏者が参加できるサポート体制を構築しました。具体的には、長年の研究成果である「楽譜難易度アレンジ技術」を用いて、初心者から上級者まで個々の演奏レベルに最適化されたピアノ楽譜を提供。さらに、練習期間中には、遠隔地同士で低遅延・高音質なリモート合奏を可能にするサービス「SYNCROOM(R)（シンクルーム）」を活用した遠隔練習の場を創出しました。

