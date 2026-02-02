【登壇報告】幸福度調査や事例で実証。ファイナンシャル・ウェルビーイングが生産性を左右する時代へ。
「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊藤清 証券コード：7343 以下：当社）は、株式会社ウィルグループが主催する「今、注目すべき企業におけるファイナンシャル・ウェルビーイングとは？」セミナー（2025年1月14日開催）に、当社事業開発部『ブロっこり』開発マネジャーであり、Money With株式会社取締役の中村哲規が登壇しました。
物価上昇やインフレが継続する中、従業員の経済的ストレスが職場の生産性に影響を与えていることが国内外の調査で明らかになっています。こうした中、人的資本経営という観点からも“ファイナンシャル・ウェルビーイング（Financial Well-being／以下、FWB）”という概念が、従業員のエンゲージメントや経済的安心を高める新たな視点として注目されています。
本セミナーでは、人事責任者・担当者様を対象に、FWBの重要性と企業が取り組むべき実践的アプローチについて解説しました。
■セミナー概要
セミナー内容詳細は、こちらにて公開しています。
https://note.com/b_minded_pr/n/n43e027357d5c(https://note.com/b_minded_pr/n/n43e027357d5c)
- 日時: 2025年1月14日(水) 11:30～12:30
- 主催: 株式会社ウィルグループ
- 形式: オンラインセミナー
- テーマ: 従業員のファイナンシャル・ウェルビーイング実現に向けて
- 登壇者: 中村哲規
中村 哲規（なかむら・てつのり）
ブロードマインド株式会社 事業開発部マネジャー
Money With株式会社 取締役／チーフエグゼクティブコーチ
ファイナンシャル・ウェルビーイング推進リーダー
大学卒業後、新卒でブロードマインド株式会社に入社。ファイナンシャルプランナーとして2,000世帯超のライフプランニング・資産形成を現場で支援。現在は企業向け金融教育・福利厚生サービス「ブロっこり」やライフプランシミュレーター「マネパス」の企画・開発を担当し、金融教育全体を統括。グループ会社Money With株式会社では、人的資本経営と従業員エンゲージメント向上をテーマに、大手企業を中心としたセミナー・研修、大学での金融教育授業など、理論と実務を組み合わせた教育を行っている。
■講演内容のポイント▼なぜ今、FWBが必要か
講演では、企業がFWBに取り組むべき外部環境の変化について説明しました。
- 物価上昇率+2.9%が継続し、88%の人が「1年後も物価が上がる」と予測
- 日本では職場ストレス要因の第1位が「金銭面」(23.1%)
- グローバルでは66%が「金融ストレスが仕事・生活に悪影響」と回答
- 新NISA口座数は2,696万口座に達したが、投資教育だけでは「不安が消えない」
▼FWBの本質とは
当社が2024年に幸福学第一人者・前野隆司教授（武蔵野大学ウェルビーイング学部長）監修のもと実施した調査(https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2348/)では、以下が明らかになりました。
- FWBが高い人は幸福度が5ポイント以上高い
- 年収400万円未満でFWB高 ≒ 年収1,000万円超でFWB低 の幸福度
- FWBを高めるカギは「ライフプランニング」と「金融知識」
つまり、FWBとは単なる投資教育ではなく、「将来の見通しを立て、経済的不安から解放されている状態」を指します。
また、導入事例の紹介パートでは、受講後に8割以上が「不安が解消」し、7割が「やるべきことが明確化」という成果が得られたことをお話ししました。
※事例の詳細はインタビュー記事をご覧ください
https://note.com/b_minded_pr/n/ndca0858a7470
▼企業における導入設計図
企業がFWBを高めるための4つのステップを提示しました。
- 現状把握 - 従業員の不安度・リテラシーを可視化
- 学習設計 - 社内制度・家計管理・金融知識をセットで学ぶ
- 実行支援 - 個別相談・ツールで行動を後押し
- 習慣化 - 定期的な情報提供と効果測定
このような話から当セミナーでは、単発のセミナーではなく、継続的な学習と行動変容を促す仕組みの重要性を強調しました。「知識を得る」だけでなく「行動を変える」「習慣にする」とことまでサイクルを回すことが、真のFWB向上につながると言えます。
「ブロっこり」は、そうした行動変容を支援する仕組みとして開発されました。
■企業向け金融教育プログラム｜ブロっこり
当社が開発・提供する「ブロっこり」は、従業員のファイナンシャル・ウェルビーイング実現を支援する金融教育プログラムです。
サービスサイト：https://biz-broccoli.jp/(https://biz-broccoli.jp/)
＝＝ 特徴＝＝
● 動画コンテンツ：1回15分程度、隙間時間で学習可能
● ファイナンシャルコーチとのチャット相談：疑問をその場で解決
● 体系的なカリキュラム：金融リテラシー・収支管理・ライフプランニングの3要素
● 継続的なフォロー：学びの習慣化と行動変容を促進
当社は「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、一人ひとりが経済的な不安から解放され、自分らしい人生を選択できる社会の実現を目指しています。従業員のファイナンシャル・ウェルビーイングを高めることは、個人の幸福度向上にとどまらず、企業の生産性向上、ひいては日本経済全体の活性化につながると考えています。
これからも、金融教育の社会実装を通じて、企業と従業員の双方にとって価値ある未来を創造してまいります。
ブロードマインド株式会社
「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。
◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）
◆代表者：代表取締役社長 伊藤清
◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階
◆設立：2002年1月
◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスや、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）
