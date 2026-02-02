ベルーナ、2月7日(土)より期間限定のPOP-UP店舗「BELLUNA イオンモール旭川西店」がオープン！

株式会社ベルーナ

　株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が運営する「BELLUNA イオンモール旭川駅前店」は、館のリニューアルに伴い、2026年2月7日（土）より、期間限定のPOP-UP店舗として「BELLUNA イオンモール旭川西店」をオープンします。



※店舗の画像はイメージです。

BELLUNA 公式HP…https://belluna.jp/belluna/　



　「BELLUNA イオンモール旭川駅前店」は、2015年3月より地域の皆さまに親しまれるレディースファッション店舗を目指して誕生しました。本店舗は1月19日（月）をもって閉店し、2月7日（土）より「イオンモール旭川西」にて、期間限定のPOP-UP店舗として移転オープンします。店内では、人気商品の「ボリューム袖美人顔バックフレアーＴブラウス」「新触感！マシュマロみたいななめらかストレッチパンツ」も販売予定です。今後も旭川地区のお客様へのサービス向上を目指し、BELLUNAでのお買い物を楽しんでいただけるように努めてまいります。


■BELLUNA イオンモール旭川西店 概要

店舗名　　：BELLUNA イオンモール旭川西店


所在地　　：北海道旭川市緑町23丁目2161-3　イオンモール旭川西2階


アクセス　：【バス】旭川電気軌道「イオンモール旭川西前」徒歩約1分


　　　　　　【電車】JR北海道函館本線近文駅 徒歩約5分


オープン日：2026年2月7日（土）


電話番号　：0166-21-4866


営業時間　：10:00～21:00



ボリューム袖美人顔バックフレアーＴブラウス　1,089円～

新触感！マシュマロみたいななめらかストレッチパンツ　 2,189円～

■BELLUNA（ベルーナ）について

BELLUNA 春号

■ブランド名　 ：BELLUNA（ベルーナ）


■コンセプト　　 ：アパレル品から服飾雑貨まで、


　　　　　　　　　 ミセスのためのトータルファッション通販
■取扱商品 　　　：ミセス向けファッション、


　　　　　　　　　 ファッション雑貨など
■公式WEBサイト： https://belluna.jp/　
■インスタグラム ： https://www.instagram.com/belluna_fashion_official/ (https://www.instagram.com/belluna_fashion_official/)　









■BELLUNA店舗について

　BELLUNA店舗は、2011年に茨城県のイオンタウン守谷店のオープンを皮切りに、お客様に通販と店舗の両方でお買い物をお楽しみいただけるように努めてまいりました。各店舗では、BELLUNAのカタログやベルーナオンラインストアで販売している商品に加えて、3～4割はカタログでは展開していない店舗限定商品にて構成されています。BELLUNA店舗は、通販カタログでの商品説明ノウハウを元に、お客様自身でもコーディネートしやすいような店舗を目指しています。



BELLUNA 店舗情報…https://belluna.jp/contents/belluna-storelist.html





■ベルーナ会社概要

　ベルーナでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様へより時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。
会社名　　：株式会社ベルーナ（コード番号9997　東証プライム市場）
代表　　　：代表取締役社長　安野 清
所在地　　：埼玉県上尾市宮元町4番2号
企業サイト：https://www.belluna.co.jp/
事業内容　：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業/グルメ事業
　　　　　　ナース関連事業/呉服関連事業/アパレル・雑貨事業
　　　　　　その他の事業/データベース活用事業