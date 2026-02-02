『勝利の女神：NIKKE』が届ける2月の特別企画「ニケラジ Vol.8」配信決定＆さっぽろ雪まつり初出展！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』において、オンライン配信番組『ニケラジ Vol.8』の配信決定、およびリアルイベント「さっぽろ雪まつり×NIKKE 仲良しふたりの雪遊び」への出展をお知らせいたします。ゲーム内外で広がるNIKKEの世界を、音声コンテンツとリアルイベントの両面からお楽しみいただけます。

■『ニケラジ Vol.8』配信決定！豪華ゲストとともにお届け

MCに伊織もえさんを迎えてお届けする公式ラジオ番組『ニケラジ Vol.8』が、2月3日（月）20:00より配信予定です。

今回のゲストには、作中でも高い人気を誇るアリス役・羊宮妃那さんが登場。公式X（デイリーニュース）にて事前募集した指揮官からの質問への回答をはじめ、生ASMR企画や収録の裏話など、『ニケラジ』ならではの特別な内容をたっぷりとお届けします。さらに、番組内限定のスペシャル企画も予定されています。

◆ 配信日時

2026年2月3日（月）20:00～

◆ 配信場所

YouTube：近日公開予定

X（ライブ配信）：

https://x.com/i/broadcasts/1zqKVdqkLpnJB

また、本放送のアーカイブはApple PodcastおよびSpotifyでも配信予定です。どうぞお聴き逃しなく。

Apple Podcast：

https://x.gd/pt3q4

Spotify：

https://open.spotify.com/show/6t4uzo2wvwmgDqfJMa4t3Y

■さっぽろ雪まつりにNIKKE初出展！雪と光が織りなす特別な世界

『勝利の女神：NIKKE』は、2026年2月4日（水）～2月11日（水）に開催される「さっぽろ雪まつり」に初出展し、リアルイベント「さっぽろ雪まつり×NIKKE 仲良しふたりの雪遊び」 を開催いたします。

会場は、北海道札幌市・大通会場8丁目「雪のHTB広場」と、大通会場9丁目「市民の広場」。本イベントでは、リトルマーメイドとシンデレラをモチーフにした雪像展示を実施し、現地限定のキャラクターボイス演出もお楽しみいただけます。夜間には雪像のライトアップも行われ、昼とは異なる幻想的な表情をお届けします。

さらに、会場にはリトルマーメイドとシンデレラ着ぐるみも登場し、来場者とのグリーティングを実施予定。条件を満たした方には、数量限定で「ミニDORO雪玉クリップ」の配布も行われます。

◆ 開催期間

2026年2月4日（水）～2月11日（水）

◆ 開催場所

北海道札幌市

大通会場8丁目「雪のHTB広場」

大通会場9丁目「市民の広場」

※屋外イベントのため、来場の際は十分な防寒対策をお願いいたします。

オンラインで楽しむ『ニケラジ』、そして冬の札幌で体験するリアルイベント。この冬も『勝利の女神：NIKKE』が届ける多彩なコンテンツに、ぜひご注目ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。