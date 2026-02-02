一粒に込めた、贅沢な香りと食感。期間限定「ショコラセレクション 2026」を2月1日より販売開始

明海グループ株式会社

2026年のバレンタインおよびホワイトデーを彩る特別なコレクション**「ショコラセレクション 2026」**が登場します。

厳選された素材を一粒一粒に閉じ込め、香り・風味・食感のすべてにこだわり抜いた3種のボンボンショコラを、2月1日（日）から3月15日（日）までの期間限定で販売いたします。

■ 商品のこだわり

今年のセレクションは、甘みと酸味、そして香ばしさのバランスを追求した個性豊かなラインナップです。

ベルギー産の高品質なチョコレートや、イタリア・シシリー産ピスタチオなど、世界中から厳選した素材を使用。

口の中で溶け合う素材のハーモニーをお楽しみいただけます。

■ ラインナップ紹介（ボンボンショコラの種類）

カシス＆フランボワーズ

カシスの心地よい酸味と、フランボワーズのフルーティーなガナッシュ。

ダークチョコレートのほろ苦さがその華やかさを一層引き立てる、大人の一粒です。

瀬戸内レモン

爽やかな瀬戸内レモンのジャムとベルギー産ホワイトチョコレートを合わせ、なめらかでスッキリとしたガナッシュに。

ミルクチョコレートで包み込むことで、優しい甘みが広がります。

ピスタチオ

イタリア・シシリー産ピスタチオペーストを使用した濃厚なガナッシュに、キャラメリゼしたピスタチオを忍ばせました。

香ばしさと食感のアクセントが癖になる逸品です。

■ 商品概要

商品名：ショコラセレクション（6個入）

内 容：3種 × 各2個

価 格：2,000円（税込）

商品名：ショコラセレクション（3個入）

内 容：3種 × 各1個

価 格：1,080円（税込）

販売期間：2026年2月1日（日）～3月15日（日）

賞味期限：2週間（要冷蔵）

販売場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階 テラスレストラン「サントロペ」入口ケーキブティック

明石海峡大橋を望む景色とともに、皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。