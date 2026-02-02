＼ 実際の利用者3,671人が回答 ／オリコン顧客満足度(R)調査 『新築分譲マンション』利用実態■居住している新築分譲マンションの資産価値を感じる点「最寄りの公共交通機関の利便性」が78.7%で最多

オリコン株式会社『新築分譲マンション』利用実態データ イメージ画像

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した2月発表の『新築分譲マンション』満足度ランキングの調査対象者3,671名に、別途聴取し集計した利用実態データを2026年2月2日（月）14時に発表しました。結果は以下の通りとなりました。

調査設問＆TOPICS

1⃣ 現在住んでいる新築分譲マンションの資産価値を感じる点

「最寄りの公共交通機関の利便性」が78.7%で最多

2⃣ 新築分譲マンションの入居前にもっと詳しく教えてほしかった情報

「保証内容・アフターサービスに関する情報」が15.7%で最多

「物件情報（立地、日照、将来性など）」「他社物件との比較情報」などがつづく

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合がございます

本レポートは、オリコン顧客満足度(R)調査 2月発表『新築分譲マンション』ランキングの2026年調査対象者に別途聴取したデータをまとめたものです。

顧客満足度ランキングの詳細については、以下公式サイトのランキングページおよびランキングリリース資料PDFをご参照いただければ幸いです。

『新築分譲マンション』ランキングページ：https://life.oricon.co.jp/rank-new-condominiums/

『新築分譲マンション』プレスリリースPDF：https://life.oricon.co.jp/information/919/

1 現在住んでいる新築分譲マンションの資産価値を感じる点

■「最寄りの公共交通機関の利便性」が78.7%で最多

「近隣の周辺環境の充実さ」「近隣の治安の良さ」など近隣の環境に価値を感じる声も上位に

全国の新築分譲マンションの居住者3,671人に「現在住んでいる新築分譲マンションの資産価値を感じる点（複数回答）」について聴取したところ、「最寄りの公共交通機関の利便性」が78.7%で2位以下と約20%差で最多となりました。

次いで「近隣の周辺環境の充実さ（59.0%）」「近隣の治安の良さ（43.4%）」などが上位にあがっており、「マンションの外観・外装・外構」「マンションのブランド力」など、マンションそのものに関する価値より、マンションの周辺環境に対して価値を感じている人が多いことがわかりました。また、立地などの要素に加え、「災害に対する強さ（28.7%）」や「防災性能（耐震性・免震性など）（24.3%）」を挙げる人も一定数見られました。 住まいとしての安全性が、将来的な資産価値を考えるうえでも意識されていることがうかがえます。

『新築分譲マンション』現在住んでいる新築分譲マンションの資産価値を感じる点 TOP10（オリコン顧客満足度）

▶新築分譲マンションの資産価値に関するコメント

「交通の利便性が非常に良く資産価値が下がりにくい（50代・男性）」

「利便性の高い地域に建てられているため、今後資産価値が下がりにくいと思われる（30代・男性）」

「価格相応の設備、管理が行われており、住み心地が良いほか、将来的な資産価値の維持も見込める（60代以上・男性）」

「耐震性と耐火性が良く、資産価値が下がりにくいと思う（30代・女性）」

「管理がしっかりしており、資産価値維持に貢献している（60代以上・男性）」

2 新築分譲マンションに住む前に、もっと詳しく教えてほしかった情報

■「保証内容」が15.7%で最多。物件情報についても上位に

新築分譲マンションに居住する3,671人に「新築分譲マンションの入居前にもっと詳しく教えてほしかった情報（複数回答）」について聴取したところ、「保証内容・アフターサービスに関する情報」が15.7%で最多、次いで「物件情報（立地・日照・将来性など）（14.6%）」「他社物件との比較情報（13.4%）」が続き、入居前に、保証内容や立地・将来性などの物件情報を、より詳しく知りたいと考える居住者が多いことがわかりました。

また、「インテリア、オプションに関する情報（12.2%）」や「住戸構造、断熱性・遮音性に関する情報（11.6%）」など、入居後に気になるような住み心地に関する項目を挙げる人も一定数みられました。

『新築分譲マンション』新築分譲マンションの入居前にもっと詳しく教えてほしかった情報はあるか？TOP10（オリコン顧客満足度）

《調査概要》 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 『新築分譲マンション』利用実態データ

■発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2025/10/17～2025/11/13 ■サンプル数：3,671人 ■調査対象者 性別：指定なし 年齢：20～84歳 地域：全国

■条件：過去10年以内に、新築分譲マンションに入居し、購入物件の選定に関与した人