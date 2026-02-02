コクヨとTIGEREYE、AI・ロボティクス領域におけるサービス開発のパートナー契約を締結

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市、社長：黒田 英邦、以下、コクヨ）と株式会社TIGEREYE（本社：東京都、代表取締役：上村 学、以下「TIGEREYE」）は、AI・ロボティクス領域でのパートナー契約を締結し、共同プロダクト第1弾として、ソフトバンクロボティクス株式会社提供の人型ロボット「Pepper＋（ペッパープラス）」向け受付AIソリューション（以下、本ソリューション）を2026年2月2日（月）より販売開始することをお知らせします。

コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」内でデモ展示中

「Pepper＋」向け受付AIソリューションは、TIGEREYEの生体認証ソリューション「顔パスファミリー」(*1)と、コクヨが持つ働き方改善などの支援・サービスのノウハウを組み合わせて共同開発した、オフィス向け入退室管理ソリューションです。

企業のエントランスなどに設置された「Pepper＋」が来訪者や社員の顔認証を行い、認証情報を元に適切な案内をサポート。社員証や鍵を使わない入退出や、来訪者との自然な会話コミュニケーションを通じて、スマートな受付体験を実現します。

コクヨとTIGEREYEは、本ソリューションの提供開始を機に、 今後もAI・ロボティクス分野での協業を強化し、次世代のスマートオフィスソリューションを展開していく予定です。

1．「Pepper＋」向け受付AIソリューションの主な特徴

本ソリューションは、従来の受付業務の課題を解決し、業務効率化・コスト削減・顧客体験向上を同時に実現する取り組みです。

（1） 「顔パスファミリー」による高精度な顔認証と個別対応

・ 「Pepper＋」のカメラを使用し、「顔パスファミリー」による顔認証で来客を即時認識

・ 事前登録された情報をもとに、受付の情報をチャットツールなどへの通知が可能

（2） 基盤に用いた「TIGEREYE MultiModal AI PF（タイガーアイ マルチモーダル エーアイ プラットフォーム）」による自然な会話生成

・ Large Language Model（大規模言語モデル）とコンピュータビジョンを統合し、来客の名前や訪問履歴を考慮した自然な対話を提供。

・ 感情認識を活用し、訪問者の表情や状況に応じた応対が可能。

（3） 多言語対応・柔軟なカスタマイズ

・ 日本語と英語、方言にも対応し、さまざまなビジネス環境にも適応。

（4） 「顔パスファミリー」とのシームレスな連携

・ 顔パス勤怠：顔認証による勤怠打刻。各種勤怠サービスへ連携。

・ 顔パスキー＆入退室：顔認証による入退室管理やドアの解錠機能。スマートキーや電気錠の解錠。

・ 顔パスストレスチェッカー：顔認証時の表情を記録、分析してストレス状態を分析。

２．販売について

「Pepper＋」向け受付AIソリューションは、コクヨとTIGEREYE、ソフトバンクロボティクスを通じて2026年2月2日（月）より販売開始します。

本ソリューションの詳細やお問い合わせは、公式webサイトをご覧ください。

公式webサイト：https://www.kokuyo-partners.co.jp/ai-receptionist-solution

【補足】

（*1）顔パスファミリー

TIGEREYEが提供する、ノーアプリ・ノー専用端末・ノーカードでコスト削減と業務効率向上を実現する新しい生体認証ソリューションです。リアルタイムで動作する顔認証を、アプリではなくブラウザで動かすことが可能なので、利用者はアプリのダウンロード不要ですぐに顔認証を利用できます。また、同時に複数のAIがリアルタイムで動作するため、顔認証と年齢・感情などの推定を同時に行うことが可能です。

詳細はこちら：https://tigereye.ai/kaopassfamily/



※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。