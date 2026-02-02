明光で新学年準備！入会金無料＋図書カードをもれなくプレゼント　個別指導の明光義塾、2月1日(日)より『2026春のYDK入会キャンペーン』を実施

株式会社明光ネットワークジャパン

個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）は、2026年2月1日（日）より、「2026春のYDK入会キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、期間中に公式Webサイトからお問い合わせいただき、入会された方全員に「入会金無料」と「YDK図書カード 2,000円分」をプレゼント。さらに、抽選で10名様を「YDK学びの旅」へご招待いたします。新しい環境でのスタートに不安を感じやすいこの時期だからこそ、明光義塾での学びを通して「やればできる」を実感し、子どもたちが前向きに新年度を迎えられるようサポートいたします。

新学年のスタートは明光で差をつけよう！2026春のYDK入会キャンペーン

明光義塾公式Webサイトから資料請求・無料体験のお問い合わせをして入会された全員に「入会金無料」＋「YDK図書カード2,000円分」をプレゼント。さらに、抽選で10名様に「YDK学びの旅」が当たるチャンスも！過去に休会されている方も対象となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■キャンペーン概要

実施期間：2026年2月1日（日）～4月30日（木）

特典内容：

１.期間中に明光義塾公式Webサイトから問い合わせして入会した方、もれなく全員に「入会金無料」「YDK図書カード2,000円分」をプレゼント

２.抽選で10名様を「YDK学びの旅」へご招待

※「YDK学びの旅」：北海道2泊3日の旅。宇宙全般を体系的に学びながら体験を通じたインタラクティブな学習を楽しめます。

対象教室：全国の教室 ※一部の教室を除きます。

【キャンペーン特設Webサイトはこちら】

https://www.meikogijuku.jp/lp/2026_campaign_spring/

生徒と講師、それぞれの視点から学びの変化を描いた新CMも公開中！

本CMは、授業中のやり取りや講師との会話、問題に向き合う表情など、教室の日常の中にある何気ない瞬間を通して、「やる→できる→楽しくなる」までの心の変化を描いています。どちらのCMにも共通しているのは、小さな「できた」の積み重ねが、自信や前向きな姿勢につながっていくというメッセージであり、その心の変化に寄り添い続ける姿勢こそが明光義塾が大切にしてきた考え方でもあります。今後も明光義塾は“YDK応援塾”として、生徒一人ひとりの成長に寄り添いながら、「やればできる」の記憶をつくるサポートを続けてまいります。

■明光義塾 2026年動画広告 概要

秒数：15秒、60秒

放映期間：2026年1月1日（木）～

放送媒体：TVer、YouTube

視聴ページ：https://www.youtube.com/@meikogijuku_official

■新動画広告 各シーン

【モノローグ 生徒篇】

【モノローグ 講師篇】

■明光義塾について（https://www.meikogijuku.jp/）

全国47都道府県すべてに教室を展開する、個別指導No.1（※）の学習塾。小・中・高全学年を対象に、オーダーメイドの学習プランと考える力が身につく授業、きめ細かいカウンセリングで、一人ひとりにとことん向き合い、成績アップや志望校合格に導きます。

※2025年10月末時点。(株)日本能率協会総合研究所調べ。

■株式会社明光ネットワークジャパン (https://www.meikonet.co.jp）

事業内容：企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開しています。

※プレスリリースに掲載されている内容、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点の情報となります。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。