中大規模木造建築供給支援システム「モクビル」パートナー企業に非住宅木造プレカットCAD「XF15」提供開始

株式会社シェルター（本社：山形県山形市、代表取締役社長：木村仁大）はネットイーグル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：祖父江久好）と販売提携契約を締結し、中大規模木造建築供給支援システム「モクビル」のパートナー企業へ非住宅木造プレカットCAD「XF15」の提供を開始します。（モクビルについては、後述をご参照ください。）

「XF15」はネットイーグル開発の非住宅木造に特化した専用CADシステムで、構造計算から、構造設計、木材積算、プレカット、CLT、BIM連動といった一連の工程を一元管理できるCADです。登録された金物マスター同士を合体処理させ、複雑な複合金物を設計、積算する技術で、2021年には特許を取得しています。国内外のプレカット加工機と連動してCAD／CAMプレカットが可能で、さらに工区指定による複数工場での分散加工にも対応することで、全国のプレカット工場間の連携強化を促進します。これにより、木造建築分野全体の生産性の向上に寄与し、国が掲げる中大規模・中高層木造建築の普及促進に大きく貢献することが期待されます。「XF15」は2025年に広島市に竣工した西日本初の純木造軸組5階建てビルにも採用されており、構造・完成見学会には多数の関係者が参加するなど、高い注目を集めました。

両社の連携を通じて、モクビルのパートナー企業と共に中大規模木造建築のさらなる普及・高度化に取り組み、森林資源の活用による環境負荷低減や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

（左から）ネットイーグル 執行役員 営業本部長 柗井良紀、代表取締役社長 祖父江久好シェルター 常務取締役 安達広幸、執行役員 General Manager 鈴木謙介

※中大規模木造建築供給支援システム「モクビル」

（公財）日本住宅・木材技術センターによる「木造建築供給支援システム認定制度」の中大規模・中高層対象として日本初認定を受けたシステムで、2025年10月よりパートナー企業の募集を開始しました。木構造体供給実績2万棟を超える当社の技術やリソース、木質部材供給網などをコンサルティング契約によって提供します。

中大規模木造プレカットCAD「XF15」特徴

1. 非住宅・大規模木造に特化

・10階建てまで対応可能。

・大断面材、複雑構造（円弧、斜め、トラスなど）にも対応。

2. 入力から積算・加工・CAMまでの一貫処理

・構造材、羽柄材、合板の木拾い積算と板取積算が可能（大断面材、特殊材にも対応）。

・製作金物の設計、帳票出力、金物干渉チェックなど、プレカット工場・加工機との連携や効率化の機能あり。

・分断されていた従来のプロセスを統合し、一連の流れをスムーズ化することで、工期短縮やミス低減が期待できる。

3. BIM・CAD/CAM連携・ハイブリッド構法対応

・BIM連動可能（構造データ・加工データとの連携）。

・設計事務所、構造事務所、プレカット工場間でデータの受渡しがスムーズになり、手戻りや重複作業を減らす。

4. 現場・納まりチェック機能・可視化の強化

・断面図入力、3D入力、CGパース機能により、複雑な構造や大空間物件において「形が見える」ことで、設計ミスや納まりのトラブルを減らすことができる。

・工場や現場で視覚的・3次元的に納まりを確認できる。

・製作・現場段階での手戻り削減・施工効率化につながる。

株式会社シェルター 概要

社 名：株式会社シェルター

代表者：代表取締役社長 木村仁大

所在地：

〈本 社〉〒990-2473 山形市松栄1丁目5番13号

〈東京支社〉〒108-0014 港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル9階

設 立：1974年12月

事業内容

・木質構造部材の研究・設計・製造・販売

（接合金物工法 KES構法、木質耐火部材 COOL WOOD、曲線・ひねり部材 FREE WOOD）

・木造建築（大規模・中高層・耐火）の設計（デザイン、構造設計・計算）・施工

・木造防耐火設計、木造耐火コンサルティング

・三次元加工による木製大型家具・木質インテリア製作

・注文住宅の設計・施工、リフォーム

・木造都市づくりの企画・コーディネート

HP：https://www.shelter.inc/

※「木造都市」、「都市に森をつくる」、「KES」、「COOL WOOD」、「FREE WOOD」は

株式会社シェルターの登録商標です。

ネットイーグル株式会社 概要

社 名：ネットイーグル株式会社

代表者：代表取締役社長 祖父江久好

所在地：

〈本 社〉 〒819-0001 福岡市西区小戸3-54-50

〈中部テクノセンター〉〒460-0003 名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル11階

〈東京CADセンター〉 〒108-0023 港区芝浦2-14-4 オアーゼネクサス芝浦5階

設 立：1990年3月

事業内容

・木造住宅CAD/CAMシステム

・ソフトウェア開発・販売

HP：https://www.neteagle.co.jp/