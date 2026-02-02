中大規模木造建築供給支援システム「モクビル」パートナー企業に非住宅木造プレカットCAD「XF15」提供開始
株式会社シェルター（本社：山形県山形市、代表取締役社長：木村仁大）はネットイーグル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：祖父江久好）と販売提携契約を締結し、中大規模木造建築供給支援システム「モクビル」のパートナー企業へ非住宅木造プレカットCAD「XF15」の提供を開始します。（モクビルについては、後述をご参照ください。）
「XF15」はネットイーグル開発の非住宅木造に特化した専用CADシステムで、構造計算から、構造設計、木材積算、プレカット、CLT、BIM連動といった一連の工程を一元管理できるCADです。登録された金物マスター同士を合体処理させ、複雑な複合金物を設計、積算する技術で、2021年には特許を取得しています。国内外のプレカット加工機と連動してCAD／CAMプレカットが可能で、さらに工区指定による複数工場での分散加工にも対応することで、全国のプレカット工場間の連携強化を促進します。これにより、木造建築分野全体の生産性の向上に寄与し、国が掲げる中大規模・中高層木造建築の普及促進に大きく貢献することが期待されます。「XF15」は2025年に広島市に竣工した西日本初の純木造軸組5階建てビルにも採用されており、構造・完成見学会には多数の関係者が参加するなど、高い注目を集めました。
両社の連携を通じて、モクビルのパートナー企業と共に中大規模木造建築のさらなる普及・高度化に取り組み、森林資源の活用による環境負荷低減や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。
（左から）ネットイーグル 執行役員 営業本部長 柗井良紀、代表取締役社長 祖父江久好
シェルター 常務取締役 安達広幸、執行役員 General Manager 鈴木謙介
※中大規模木造建築供給支援システム「モクビル」
（公財）日本住宅・木材技術センターによる「木造建築供給支援システム認定制度」の中大規模・中高層対象として日本初認定を受けたシステムで、2025年10月よりパートナー企業の募集を開始しました。木構造体供給実績2万棟を超える当社の技術やリソース、木質部材供給網などをコンサルティング契約によって提供します。
中大規模木造プレカットCAD「XF15」特徴
1. 非住宅・大規模木造に特化
・10階建てまで対応可能。
・大断面材、複雑構造（円弧、斜め、トラスなど）にも対応。
2. 入力から積算・加工・CAMまでの一貫処理
・構造材、羽柄材、合板の木拾い積算と板取積算が可能（大断面材、特殊材にも対応）。
・製作金物の設計、帳票出力、金物干渉チェックなど、プレカット工場・加工機との連携や効率化の機能あり。
・分断されていた従来のプロセスを統合し、一連の流れをスムーズ化することで、工期短縮やミス低減が期待できる。
3. BIM・CAD/CAM連携・ハイブリッド構法対応
・BIM連動可能（構造データ・加工データとの連携）。
・設計事務所、構造事務所、プレカット工場間でデータの受渡しがスムーズになり、手戻りや重複作業を減らす。
4. 現場・納まりチェック機能・可視化の強化
・断面図入力、3D入力、CGパース機能により、複雑な構造や大空間物件において「形が見える」ことで、設計ミスや納まりのトラブルを減らすことができる。
・工場や現場で視覚的・3次元的に納まりを確認できる。
・製作・現場段階での手戻り削減・施工効率化につながる。
株式会社シェルター 概要
社 名：株式会社シェルター
代表者：代表取締役社長 木村仁大
所在地：
〈本 社〉〒990-2473 山形市松栄1丁目5番13号
〈東京支社〉〒108-0014 港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル9階
設 立：1974年12月
事業内容
・木質構造部材の研究・設計・製造・販売
（接合金物工法 KES構法、木質耐火部材 COOL WOOD、曲線・ひねり部材 FREE WOOD）
・木造建築（大規模・中高層・耐火）の設計（デザイン、構造設計・計算）・施工
・木造防耐火設計、木造耐火コンサルティング
・三次元加工による木製大型家具・木質インテリア製作
・注文住宅の設計・施工、リフォーム
・木造都市づくりの企画・コーディネート
HP：https://www.shelter.inc/
※「木造都市」、「都市に森をつくる」、「KES」、「COOL WOOD」、「FREE WOOD」は
株式会社シェルターの登録商標です。
ネットイーグル株式会社 概要
社 名：ネットイーグル株式会社
代表者：代表取締役社長 祖父江久好
所在地：
〈本 社〉 〒819-0001 福岡市西区小戸3-54-50
〈中部テクノセンター〉〒460-0003 名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル11階
〈東京CADセンター〉 〒108-0023 港区芝浦2-14-4 オアーゼネクサス芝浦5階
設 立：1990年3月
事業内容
・木造住宅CAD/CAMシステム
・ソフトウェア開発・販売
HP：https://www.neteagle.co.jp/