博多湾の環境について考える市民シンポジウムで九州支店が講演

東洋建設株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：中村龍由）は、2026年1月17日、博多湾の環境について考える市民シンポジウム「博多湾ダフル！」（主催：福岡市港湾空港局）において、福岡市、市内小学校・高等学校と取り組んでいる「アマモ場」（アマモが育つ場所）の再生活動について講演しました。

アマモは海草の一種で、水深の浅い場所に育ちます。「海のゆりかご」といわれ、魚などの生息地や産卵場所として海洋生態系に重要な役割を果たしています。また、光合成でCO2を吸収することからブルーカーボンと呼ばれ、吸収源としての機能も注目されています。

アマモは、以前は全国各地に生息していましたが、高度経済成長期の沿岸部の開発・埋立や水質悪化、そして近年の気候変動に伴う海水温の上昇などにより、その生息地は大きく減少しています。

このような中、当社では、アマモ場の造成・再生に貢献すべく、2001年にアマモの種子を植え付けたシートを海域に敷設する「播種（はしゅ）シート」工法を開発しました。当工法は2005年より福岡市が行っている博多湾でのアマモ場造成活動においても採用されています。

また、福岡市立奈多小学校・香住丘小学校では、当社が博多湾から採取したアマモの種子を使ったアマモポット（育苗キット）を作成する環境体験学習を実施しています。小学生が育てたアマモの苗は、当社のダイバーが博多湾に植え付けを行います。一部の植え付け作業は、福岡工業大学附属城東高等学校科学部の学生にも協力いただいています。

海域の環境保全活動には将来を担う子どもたちとの継続した取り組みが不可欠です。当社は、海洋土木に従事するマリンコントラクターとして、今後も継続して地元の子どもたちとアマモ場をはじめとする藻場の創出・再生に取り組み、海域の環境保全活動に貢献してまいります。

■当社のアマモ場造成・再生活動について

当社は水域環境の改善に貢献するため、「アマモ播種シート」や藻場造成の適地評価システム「SEADS」などを開発し、2000年代はじめより全国各地でアマモ場再生事業に取り組んでいるフロントランナーです。

「アマモ播種シート」によるアマモ場造成は、現在までに全国約40ヶ所で実施されています。

また、兵庫県明石市の東播海岸（江井島）で造成したアマモ場は、そのCO2吸収効果が認められ、2022年度より3年連続でブルーカーボンクレジットを取得しています。

＊ 【東洋建設】播種シートによるアマモ場造成法(https://www.toyo-const.co.jp/technology/1014.html)

＊ 【東洋建設】藻場造成のための海岸工学的適地評価システム SEADS(https://www.toyo-const.co.jp/technology/1031.html)

東洋建設九州支店の講演講演会場の様子。多くの方にご来場いただきました講演中、実際の播種シートを触っていただきましたアマモポットの作成体験コーナーの様子。多数の方にご参加いただくことができました