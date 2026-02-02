第一生命ホールディングス株式会社

第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野 俊亮、以下「当社」）は、保健衛生および関連する福祉等の分野において、優れた功績をあげた団体および個人を顕彰する第 ７８ 回「保健文化賞」（２０２６年度）の募集を、２０２６ 年 ２月２日（月）より開始します。

保健文化賞は、保健衛生に従事する方々のご功績やご労苦に対し、「感謝」と「敬意」を表するために １９５０ 年に 創設しました。以来、結核対策から生活習慣病対策、地域保健・地域医療、高齢者・障がい者福祉、さらに国際保 健など、その時代におけるさまざまな課題に取り組まれた団体・個人を顕彰してきました。本賞は、我が国の保健衛生の向上に貢献された方々を称える顕彰制度として広く認知され、今年で第 ７８ 回を迎えます。

なお、近年の保健衛生や関連する福祉分野における活動の広がりを踏まえ、今年度より個人応募における年齢 制限を撤廃し、年齢要件を設けないこととしました。年齢にかかわらず、１０ 年以上にわたり継続的に活動し、地域や社会に貢献されてきた功績を、より幅広く顕彰してまいります。

受賞者は２０２６年９月上旬頃に決定し、東京で開催予定の贈呈式において表彰されます。例年、受賞者は贈呈式後に天皇陛下の拝謁の栄に浴しています。（※やむを得ない事情により、予定を変更する場合があります）

当社は、生命保険業を通じて「安心」と「健康」をお届けすることで、社会に貢献するとともに、本賞を通じて、今後も保健衛生の向上に寄与していきます。

