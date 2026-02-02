「Premium Pass」キャンペーンVol.3の開始について
ソニーフィナンシャルグループ株式会社（代表執行役 社長 CEO：遠藤 俊英、本社：東京都千代田区）は、「Premium Pass」キャンペーンVol.3を2026年2月2日より開始しますので、お知らせいたします。
「Premium Pass」キャンペーンは、ソニーフィナンシャルグループ（以下、「ソニーFG」）各社の商品・サービスをご契約のお客さまに、ソニーグループならではの、体験型イベントのチケットや日常を彩るグッズなどを特別にお届けするキャンペーンです。Vol.3では抽選で、都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」や映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の特別試写会へのご招待、さらにVol.1で好評を博したPEANUTS肩掛けトートバッグ＆サーモマグボトルを再びプレゼントします。加えて、ご応募いただいた方全員に、期間中何度でもさまざまな飲食店や施設などでご利用いただけるクーポンをご提供します。
ソニーグループにおいて人を支える事業を担うソニーFGは、「感動できる人生を、いっしょに。」をOur Vision（私たちのありたい姿）として掲げ、生きる土台である「健康寿命」と、経済的な健全性である「資産寿命」に加えて、“自分らしく生きる”ことを「感動寿命」と定義しています。「Premium Pass」キャンペーンの詳細は、感動できる人生を支える3つの寿命の観点から日常生活に役立つ記事コンテンツも掲載し、まだソニーFGをご利用でない方へ向けても広く情報を発信しているポータルサイトよりご確認いただけます。
ソニーFGは、グループ全体で継続的にお客さまに特別な体験をお届けし、お客さまの“自分らしい人生”に伴走してまいります。
【「Premium Pass」キャンペーン Vol.3】
1. キャンペーン内容
【抽選】
- 「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」 チケット 合計150組300名さま
・Kアリーナ横浜 CENTRAL STAGE 各日：30組60名さま
- 2026年4月3日（金）
- 2026年4月4日（土）
- 2026年4月5日（日）
・横浜赤レンガ倉庫 Echoes Baa 2026 各日：30組60名さま
- 2026年4月4日（土）
- 2026年4月5日（日）
- 映画 『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』 特別上映会 20組40名さま
- PEANUTSグッズ特製セット（肩掛けトートバッグ＆サーモマグボトル）100名さま
【ご応募いただいたお客さま全員】
- 飲食店、施設等でご利用いただけるクーポンをメールにて送付
2. 応募期間
2026年2月2日（月）9時00分～2026年2月27日（金）13時00分まで
3. 応募条件概要
・当社が定める基準日時点において、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行をご契約のお客さま限定
ソニー生命の各保険商品（※）をご契約のご契約者さま（法人名義のご契約は除きます）
ソニー損保の自動車保険、火災保険、医療保険、またはペット保険をご契約のご契約者さま（法人名義のご契約は除きます）（※）
ソニー銀行の円普通預金口座に残高2万円以上をお持ちのご契約者さま
（※）基準日や対象外のお客さまについてなど、詳細はキャンペーンサイトにてご確認ください。
なお、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行のうち一社をご利用いただいている方よりも、例えば「ソニー生命とソニー損保」といったように複数ご利用いただいている方の当選確率が高くなります（最大3倍）。
4. 当選発表
厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。
当選者の発表は、当選通知または景品の発送をもってかえさせていただきます。
「Premium Passサイトおよび「Premium Pass」キャンペーンの詳細は以下をご確認ください。
- 「Premium Pass」サイトトップページ https://my.sonyfg.co.jp/
- 「Premium Pass」キャンペーンの詳細ページ https://my.sonyfg.co.jp/campaign/
以上