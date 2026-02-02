Onitsuka Tiger ブランドアンバサダー MOMO氏を起用した、DENIVITAのキャンペーンビジュアルを公開

株式会社アシックス

日本発のファッションブランド、Onitsuka Tigerは、ファッションとスポーツ、そしてヘリテージとイノベーションを融合させたコンテンポラリーなアイテムを展開するDENIVITAのキャンペーンビジュアルを公開しました。

DENIVITAは、「DENIM」とイタリア語で「人生」を意味する「VITA」を組み合わせた名前です。オニツカタイガーのデニムとともに、人々が鮮やかで活気あふれる人生を送ってほしいというブランドの願いを表現しています。今回のビジュアルには、ブランドアンバサダーであるTWICEのMOMO氏を起用しています。MOMO氏が着用する日本製デニムやトラックスーツは、日常の瞬間を特別なものに変える象徴的な色彩とデザインを特徴としています。

本ビジュアルは、OnitsukaTigerオフィシャルSNSにて公開、Instagramではビハインドザシーンのムービー、TikTokでは限定のイメージムービーもお楽しみいただけます。

Onitsuka Tiger 公式ウェブサイト： www.onitsukatiger.com(https://www.onitsukatiger.com/jp/ja-jp/)

Instagram：@onitsukatigerjp(https://www.instagram.com/onitsukatigerjp/)

TikTok：＠Onitsukatigerofficial(https://www.tiktok.com/@onitsukatigerofficial)

facebook：@OnitsukaTiger(https://www.facebook.com/OnitsukaTigerJapan/?locale=ja_JP)

x：@OnitsukaTigerJapan(https://x.com/ot_japan)