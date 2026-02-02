菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」が韓国発ライフスタイルビューティーブランド「NONFICTION」とコラボレーション「NONFICTION」の香りに着想したバターサンドを発売。

写真拡大 (全11枚)

株式会社NRS


株式会社NRS（本社：東京都品川区 代表取締役：奥山紗季子）による菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ） 」は、韓国発ライフスタイルビューティーブランド「NONFICTION（ノンフィクション）」とのコラボレーションバターサンド「“THE ROSE” BUTTER SANDWICH for NONFICTION」（ザ・ローズ バターサンドイッチ for ノンフィクション）を発売いたします。ノーレーズンサンドイッチでは2月13日(金)から3月4日(水)にNEWoman新宿にて開催するポップアップにて販売。3月8日(日)、10日(火)に公式オンラインショップにて数量限定で販売いたします。また、ノンフィクション 代官山にて、2月9日(月)から3月5日(木)まで期間限定販売いたします。



「ザ・ローズ バターサンドイッチ for ノンフィクション」のコンセプトは、お茶の時間と、香りの時間に共通する「リチュアルな時間」。忙しない日々にあって、本当の自分でいられる時間はきっと、そう多くはありません。ノーレーズンサンドイッチとノンフィクションは、入り口は違っても、菓子や香りを通して最も素直な自分のままで、味わい、感じる。そんな時間を、共に届けたいと願っています。



⚪︎リチュアルな空間で味わう、洗練されたバターサンド


バラの花びらが開く瞬間の、儚い感情と繊細な感覚を描いたノンフィクションのフレグランス「ザ・ローズ」の持つ可憐でロマンチックな世界観に寄り添う「ザ・ローズ バターサンドイッチ」は、アールグレイにミルクチョコレートを忍ばせたクリームに、甘酸っぱいバラ科の果実・アプリコットをのせ、ナッツが香ばしいカカオサブレでサンドした「アプリコットミルクチョコレート」と、サワーチェリーとクランベリーとチェリージャムを使用したベリー尽くしのピンクなおいしさに、ローズオイルを加えた「ローズ & ベリー」の2種をお届けします。



2月9日(月)から3月5日(木)、代官山 1階にて「ザ・ローズ オードパルファム 100ml」と「ザ・ローズ バターサンドイッチ（6個入り）」のセットをオードパルファム1本と同一価格で数量限定販売。


また、代官山 2階「NONFICTION Cafe」にてドリンクとセットで「ザ・ローズ バターサンドイッチ（2個）」を提供いたします。







⚪︎ポップアップ限定「ザ・ローズ ジャムサンドイッチ for ノンフィクション」も登場


2月13日(金)から3月4日(水)には、NEWoMan新宿にてスペシャルポップアップを実施。「ザ・ローズ バターサンドイッチ for ノンフィクション」のほか、缶入りのクッキーサンド「“THE ROSE” JAM SANDWICH for NONFICTION」（ザ・ローズ ジャムサンドイッチ for ノンフィクション）も発売。発酵バターたっぷりのクッキーに、ローズ香る自家製フランボワーズジャム、そしてチョコレートガナッシュを絞った可憐で幸福なサンドとなっております。また、「ザ・ローズ バターサンドイッチ」、「ザ・ローズ ジャムサンドイッチ」をお買い上げいただいた方には、ザ・ローズ オードパルファム 2mlをプレゼント。心が色づきうるおう、特別なお茶と香りの時間が、皆さまの日常に寄り添うことを心より願っております。







製品情報


“THE ROSE” BUTTER SANDWICH for NONFICTION


（ザ・ローズ バターサンドイッチ for ノンフィクション）






内容量：アプリコットミルクチョコレート × 3個、ローズ&ベリー × 3個　


金額：3,600円（税込）


概要：オリジナルボックスの中には2種のバターサンドが。【アプリコットミルクチョコレート】は、すべすべと清潔な白いシガレット生地とナッツが香ばしいカカオサブレを二層で焼き上げ、アールグレイとミルクチョコのクリーム、甘酸っぱいバラ科の果実・アプリコットを合わせました。多層的でロマンチックなフレーバー。【ローズ&ベリー】は、サワーチェリーとクランベリーとチェリージャムを使用したベリー尽くしのピンクなおいしさに、ローズオイルが繊細に寄り添います。（ 本商品にはレーズンサンドイッチは含まれません）



“THE ROSE” JAM SANDWICH for NONFICTION」


（ザ・ローズ ジャムサンドイッチ for ノンフィクション）






内容量：ザ・ローズ ジャムサンドイッチ × 2個


金額：1,300円（税込）


概要：発酵バターをたっぷり使用したクッキーに、フランボワーズとローズの自家製ジャムを合わせ、中央にはチョコレートガナッシュを絞りました。可憐で幸福な味わい。



店舗情報


販売日：2026年2月9日(月)-3月5日(木)


販売ルート：NONFICTION 代官山


住所：〒150-0021
渋谷区恵比寿西 1-35-16


営業時間：1F 11:00～20:00


2F 11:00～19:00


販売内容：


１.「ザ・ローズ オードパルファム」と「ザ・ローズ バターサンドイッチ（6個入り）」のセット


金額｜オードパルファム1本と同一価格／\27,170（税込）


※数量限定のため、なくなり次第終了いたします。



２.「ザ・ローズ バターサンドイッチ」2種（1個ずつ）とドリンクセット


※ご注文の方には「ザ・ローズ オードパルファム」の2mlをプレゼント


※ドリンクは有機和紅茶（HOT, ICE）とコーヒー（HOT, ICE）からお選びいただけます


金額｜\1,900（税込）


※一日の提供数に限りがございます。なくなり次第終了となります。



オンライン販売日および販売ルート


販売日時：2026年3月8日(日)、10日(火) 日曜10:00-/火曜18:00-


販売ルート：ノーレーズンサンドイッチ公式オンラインショップにて販売。


※商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。


URL：https://noraisinsandwich.com/



ポップアップ販売および販売ルート


販売日：2026年2月13日(金) - 3月4日(水)


イベントタイトル：(NO) RAISIN SANDWICH SPECIAL POPUP


販売ルート：ニュウマン新宿 1F ニュウマンスクエア


住所：〒160-0022
東京都新宿区新宿4-1-6 1F


営業時間：月～土　11:00 ～ 20:30


　　　　　日・祝日　11:00 ～ 20:00


URL: https://www.newoman.jp/shinjuku/


販売商品（予定）：


- THE ROSE” BUTTER SANDWICH for NONFICTION（3,600円/税込）


- THE ROSE” JAM SANDWICH for NONFICTION（1,300円/税込）


- ONLY RAISIN SANDWICH 6個入り（2,680円/税込）


- CARAMEL BUTTER SANDWICH < RAISIN & CHOCOLAT APRICOT 2個入り 830円（税込）


- CARAMEL BUTTER SANDWICH < RAISIN & CHOCOLAT APRICOT 4個入り 1,580円 （税込）


- CARAMEL BUTTER SANDWICH

- BITTER CARAMEL BUTTER SANDWICH 2個入り 850円（税込）


- BITTER CARAMEL BUTTER SANDWICH 4個入り 1,650円（税込）


そのほか、バレンタインやホワイトデーにぴったりの、菓子やオリジナルグッズを販売いたします。


※商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。



【ポップアップ購入者特典】


- 「ザ・ローズ バターサンドイッチ for ノンフィクション」、「ザ・ローズ ジャムサンドイッチ for ノンフィクション」をお買い上げいただいた方に、ザ・ローズ オードパルファム 2mlをプレゼント




ノンフィクションについて


NONFICTION（ノンフィクション）は韓国・ソウルで2019年に創設されたライフスタイルフレグランスブランドです。自分の最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが空想の世界を開く扉であれば、ノンフィクションは物語の本質を映し出す鏡であり、NONFICTIONの製品は日常生活の最もプライベートな時間を通して、自分自身の物語をサポートします。


NONFICTION公式サイト https://jp.nonfiction.com/ 　



ノーレーズンサンドイッチについて


「(NO) RAISIN SANDWICH」は、「レーズンは嫌いだけれどレーズンサンドを食べてみたい」というフードエッセイスト・フードディレクター 平野紗季子の願いから着想して生まれた、「レーズンとそれ以外のサンド菓子」がコンセプトの洋菓子ブランドです。2018年にスタートし、不定期でのオンライン発売のたび、数分で完売するなど人気を博して参りました。2021年7月より、より多くのお客様にお届けができるよう新たに工房を構え、公式オンラインショップをオープン致しました。(現在は毎週日曜・火曜に商品を販売しております。)また、2025年3月には念願の実店舗をグランスタ東京にオープン。定番のレーズンサンドをはじめ、季節で変わる果実やナッツのバターサンドやクッキーサンドなど、多彩なサンド菓子をお届けしております。パティシエたちが手作りで丁寧にお作りする特別なサンド菓子。レーズン好きもそうでない人も、イエスもノーも、みんなで仲良くお茶しましょう。



平野紗季子（ひらのさきこ）プロフィール


フードエッセイスト・フードディレクター / (株)NRS 代表　小学生から食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。雑誌・文芸誌等で多数連載を持つほか、ラジオ/podcast番組「味な副音声」(J-WAVE)のパーソナリティや、NHK「きみと食べたい」のレギュラー出演、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」の代表を務めるなど、食を中心とした活動は多岐にわたる。著書に『生まれた時からアルデンテ』（平凡社）、『味な店 完全版』(マガジンハウス）、『ショートケーキは背中から』（新潮社）など。



(NO) RAISIN SANDWICH 公式オンラインショップ https://noraisinsandwich.com/


(NO) RAISIN SANDWICH 公式インスタグラム https://www.instagram.com/noraisinsandwich/


(NO) RAISIN SANDWICH 公式X https://twitter.com/noraisinsand