満足度の高い『建売住宅 ビルダー』ランキング┃＜初発表＞「中国・四国」では【トータテハウジング】が総合1位／「首都圏」では【ポラス】が8年連続総合1位に（オリコン顧客満足度）

オリコン株式会社

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『建売住宅 ビルダー』の顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。

『建売住宅 ビルダー』総合ランキング一覧（オリコン顧客満足度調査）

《TOPICS》

■「東北」：【一建設】が初の総合1位 「情報提供」では5年連続1位に

■「北関東」：【グランディハウス】が7年連続総合1位 「デザイン」「住宅設備」など全10項目中6項目で1位に

■「首都圏」：【ポラス】が8年連続総合1位 「埼玉県」では9年連続1位に

■「東海」：【エサキホーム】が4年続総合1位 「愛知県」で初の1位に

■「近畿」：【フジ住宅】が6年連続総合1位 「大阪府」では7年連続1位に

■＜初発表＞「中国・四国」：【トータテハウジング】が総合1位 「住宅設備」「デザイン」など8項目で1位に

■「九州」：【大英産業】が5年連続総合1位 「保証内容」「アフターサービス」でとくに満足度得点上昇

『建売住宅 ビルダー 東北』

■【一建設】が初の総合1位 「情報提供」では5年連続1位に

『東北』ランキングでは、【一建設】が調査開始以来、初の満足度総合1位を獲得しました。

全10の評価項目別では、「立地」「周辺環境」「情報提供」「デザイン」「住宅構造・設計」「価格の納得感」「保証内容」「アフターサービス」の8項目で1位となりました。なかでも、“支払いや資金設計に関する情報提供”などを評価した「情報提供」では5年連続1位となりました。また、「価格の納得感」では、前回4位から今回1位と、とくに順位上昇がみられました。

『建売住宅 ビルダー 東北』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【一建設】 利用者のクチコミ～

「部屋の配置や形が良いから、動線が使いやすいと感じる（30代・女性）」

「日当たりやスーパーなどの利便性、立地、駐車場スペースやバルコニーの広さが良い（50代・女性）」

総合2位の【タクトホーム】は、評価項目別「引渡し時の住宅確認」「住宅設備」の2項目で1位となりました。

『建売住宅 ビルダー 北関東』

■【グランディハウス】が7年連続総合1位 「デザイン」「住宅設備」など6項目で1位に

『北関東』ランキングでは、【グランディハウス】が2020年から7年連続で満足度総合1位を獲得しました。

全10の評価項目別では、「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「保証内容」「アフターサービス」の6項目で1位となりました。なかでも、「アフターサービス」では前回から＋1.1ptと、とくに満足度得点の上昇がみられました。

部門では、都道府県別「茨城県」で5年連続6度目の1位となりました。

『建売住宅 ビルダー 北関東』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【グランディハウス】 利用者のクチコミ～

「オープンキッチンなので料理しながら、家族の様子が見られる。リビングが広いので開放感がある（40代・女性）」

「建物の年数が経っても比較的きれいで、近隣も静かで住みやすいと思う（50代・女性）」

『建売住宅 ビルダー 首都圏』

■【ポラス】が8年連続総合1位 「埼玉県」では9年連続1位に

『首都圏』ランキングでは、【ポラス】が8年連続で満足度総合1位を獲得しました。

全10の評価項目別では、「立地」「住宅構造・設計」「住宅設備」「保証内容」「アフターサービス」など、9項目で1位に。

なかでも、「保証内容」は前回から＋1.1ptととくに満足度得点の上昇がみられました。

また部門では、都道府県別「埼玉県」「千葉県」で1位に。なお、埼玉県に本社を置く同社は、「埼玉県」で9年連続1位と高い評価となりました。

『建売住宅 ビルダー 首都圏』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【ポラス】 利用者のクチコミ～

「保証がしっかりしている（40代・女性）」

「設備も充実していて、住んでいて不便はないです。値段にも納得感があります（30代・女性）」

『建売住宅 ビルダー 東海』

■【エサキホーム】が4年続総合1位 「愛知県」で初の1位に

『東海』ランキングでは、【エサキホーム】が4年連続で満足度総合1位を獲得しました。

全10の評価項目別では、「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「住宅構造・設計」「住宅設備」「価格の納得感」「保証内容」「アフターサービス」の7項目で1位に。なかでも、「価格の納得感」「アフターサービス」は2023年から4年連続1位と、とくに高評価となりました。

また愛知・岐阜・三重中心に展開されている同社は、部門の都道府県別「愛知県」で初の1位となりました。

『建売住宅 ビルダー 東海』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【エサキホーム】 利用者のクチコミ～

「コスパが良い（30代・男性）」

「分譲なので、同世代の子育て世帯が多くて安心（30代・女性）」

『建売住宅 ビルダー 近畿』

■【フジ住宅】が6年連続総合1位 「大阪府」は7年連続1位に

『近畿』ランキングでは、【フジ住宅】が6年連続で満足度総合1位を獲得しました。

評価項目別では、「立地」「周辺環境」「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」など、全10項目で1位に。

また、大阪府に本社を置く同社は、都道府県別「大阪府」で7年連続1位と継続して高い評価となりました。

そのほか、「兵庫県」で【関西住宅販売（本社：兵庫県）】が5年連続1位、「京都府」で【ゼロ・コーポレーション（本社：京都府）】が3年連続1位と、地場企業が高い評価となりました。

『建売住宅 ビルダー 近畿』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【フジ住宅】 利用者のクチコミ～

「アフターフォローの専用電話があるので、安心（30代・女性）」

「床暖房、お風呂のテレビ、食器棚は最初から付いていたので良かったです（50代・女性）」

『建売住宅 ビルダー 中国・四国』＜初発表＞

■【トータテハウジング】が総合1位 「住宅設備」「デザイン」など8項目で1位に

今回初発表となった『中国・四国』ランキングでは、【トータテハウジング】が満足度総合1位を獲得しました。

評価項目別では、「立地」「周辺環境」「情報提供」「住宅設備」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」など、全10項目中8項目で1位に。なかでも、“セキュリティや省エネ設備の充実さ”などを評価した「住宅設備」は、2位との差が3.9ptで、得点差が最もみられた項目となりました。

『建売住宅 ビルダー 中国・四国』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【トータテハウジング】 利用者のクチコミ～

「交通アクセスが良く、買い物や医療機関・換気設備が充実している（60代以上・男性）」

「地域での価格帯の割安感と入居すぐ不具合があった時のアフターフォローの良さ（40代・男性）」

『建売住宅 ビルダー 九州』

■【大英産業】が5年連続総合1位 「保証内容」「アフターサービス」でとくに満足度得点上昇

『九州』ランキングでは、【大英産業】が5年連続で満足度総合1位を獲得しました。

評価項目別では、「立地」「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「アフターサービス」の全10項目中7項目で1位に。なかでも、「保証内容（＋1.5pt）」「アフターサービス（＋1.8pt）」の2項目は、前回からとくに満足度得点の上昇がみられました。

また、部門では、福岡県に本社を置く同社は、「福岡県」で3年連続1位と地場に根付いても高い評価なりました。

『建売住宅 ビルダー 九州』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【大英産業】 利用者のクチコミ～

「入居までの手続きなどスムーズで、ローン組む時なども一緒に同席してくれたりと手厚かった（30代・女性）」

「駐車場が広いし、部屋の数が多い。また、暖かくて光が入る。風通しが良い（30代・女性）」

「天井が高く、広く感じる（40代・女性）」

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 建売住宅 ビルダー

■サンプル数：＜東北＞767人＜北関東＞1,442人＜首都圏＞7,076人＜東海＞2,634人

＜近畿＞1,478人＜中国・四国＞532人＜九州＞827人

■規定人数：＜北関東／首都圏／東海＞100人以上 ＜東北／近畿／中国・四国／九州＞50人以上

■調査企業（サービス）数：＜東北＞19＜北関東＞22＜首都圏＞39＜東海＞35＜近畿＞29

＜中国・四国＞18＜九州＞27

■定義：施工を基本的にすべて自社または自社グループで行っているビルダー

ただし、ハウスメーカー、デベロッパーは対象外とする

■調査期間：2025/10/17～2025/11/10、2024/09/13～2024/11/18、2023/10/19～2023/11/13

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：25～84歳

地域：＜東北＞青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

＜北関東＞茨城県、栃木県、群馬県

＜首都圏＞埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

＜東海＞岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

＜近畿＞滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

＜中国・四国＞鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

＜九州＞福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

条件：過去12年以内に新築建売住宅に入居し、購入物件の選定に関与した人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-new-ready-built-house/powerbuilder/

