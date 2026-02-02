警備業特化型eラーニング「playse.ラーニング警備版」が全面リニューアル。AI監視機能の強化とUI刷新で、警備員教育の「質」と「効率」を最大化
「世界縁満」をミッションに掲げ、テクノロジーを通じて人の自律的な成長に寄り添う「Heart-Tech Company」株式会社manebi（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：田島 智也 以下、manebi）は、警備業特化型eラーニング「playse.ラーニング警備版」のシステムを全面リニューアルすることをお知らせいたします。 本リニューアルでは、ユーザーインターフェース（UI）を一新して操作性を向上させるとともに、AIを活用した受講時の本人確認・不正受講防止機能を強化。警備員教育が必須となる警備業界において、より厳格かつ快適な教育環境を提供し、警備員教育の質の向上と管理者の業務負担軽減に貢献します。
システム刷新の理由と目指す姿
警備業界における教育は、法律で定められた必修研修であり、社会の安全を担う警備員の社内の安全を担う優秀な警備員を育成することは不可欠な要素です。 manebiではこれまでもサービスを提供してまいりましたが、現行システムの処理速度やインターフェースの改善、およびサーバーOSのサポート終了への対応を背景に、システム基盤からの全面的な刷新を決定いたしました。 新しい「playse.ラーニング警備版」は、単なる老朽化対応にとどまらず、最新のテクノロジーを用いて「データの安全性」と「学習の快適さ」を両立し、継続的な人材育成を支えるプラットフォームへと進化します。
リニューアルによる主な新機能とメリット
1. AIによる「受講時の本人確認・不正受講防止機能」機能
警備業の教育において最も重要となる「本人が正しく受講しているか」という課題に対し、AI技術でアプローチしました。
- なりすまし防止: 受講者の本人写真と受講中の映像を自動照合します。
- 受講態度の自動検知: 受講中の「よそ見」「居眠り」「離席」をAIが自動で判別し、不正とみなされた場合は講義を中断させる機能を実装しました。
2. 「見やすく、使いやすく」インターフェースを完全刷新
管理者・受講者双方の画面デザイン（UI）をグラフィカルな表示に一新しました。
- 直感的なダッシュボード: 管理画面では、ID数やログイン数の推移をグラフで可視化し、教育実施状況をひと目で把握できるようになりました。
- 処理速度の高速化: 各種データの表示やCSVダウンロードにかかる時間を短縮し、管理業務のストレスを軽減します。
- 動画視聴の最適化: 動画圧縮率を見直し、低遅延でスムーズな学習環境を実現しました。
3. 大規模組織に対応する「3階層以上」の組織管理
従来の「本社-支社」という2階層構造に加え、より多層的な組織構造の設定が可能になりました。 3階層以上の組織管理に対応することで、全国展開する警備会社や、複雑な指揮命令系統を持つ組織であっても、実態に即した柔軟な教育管理を実現します。（本機能は有料オプションとなります）
- 柔軟な権限設定: 管理者は受講データの閲覧権限などを細かく設定でき、厳格な管理と効率的な運用を両立します。
4. 意図した順序で学べる「コースマップ」機能
教材をパッケージ化するだけでなく、管理者が意図した順番で受講を促すことができる「コースマップ機能」を搭載しました。体系的なカリキュラム作成が容易になり、新人教育から現任教育まで、段階的なスキルアップを支援します。
【サービス概要】
サービス名: playse.ラーニング警備版（新システム）
URL: https://playse.jp/keibi/
