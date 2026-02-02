【DMM英会話13周年】豪華賞品が当たるSNSキャンペーンを開催

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営する「DMM英会話」（ https://eikaiwa.dmm.com/ ）は、2026年2月でサービス開始から13周年を迎えるにあたり、「13周年ありがとうキャンペーン」を実施いたします。また同時に、従来3日間ご利用いただけた無料体験レッスン期間を7日間へ拡大したことをお知らせいたします。

キャンペーンURL：

https://eikaiwa.dmm.com/blog/info-and-announcements/news/13thanniversary_quiz/

DMM英会話は、2013年2月にサービスを開始して以降、世界120ヵ国以上、約1万人の講師と共に、日本国外も合わせて約200万人の英語学習をサポートしてまいりました。

この度、サービス開始から13周年を迎え、皆様への感謝の思いを込めて「13周年ありがとうキャンペーン」を開催します。キャンペーンではレッスンにも活用いただけるタブレット端末など総額約13万円分をプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

XでDMM英会話アカウントをフォローし、英語クイズに回答すると、抽選で総額約13万円相当の賞品をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

2026年2月2日（月）0:00～2月15日（日）23:59

＜参加方法＞

１.DMM英会話のXアカウントをフォロー

２.解答期限までに、問題のポストの解答を選択してポスト

３.問題に正解

正解した方の中から抽選でプレゼントいたします。

＜応募資格について＞

次の場合は応募対象外とさせていただきます。

・ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合

・Xアカウントを非公開にしている場合

・フォローが解除されている場合

・同一人物による重複応募、または不適切な登録と思われる場合

＜賞品＞

1等：Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 11.0インチ)

Galaxy Tab A11+ Book Cover ×1名

2等：SONY ワイヤレスステレオヘッドセット WF-C510（ブラック）×4名

3等：Amazonギフトカード1,000円分×50名

＜注意事項＞

・本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。

・抽選方法、当選に関わるお問い合わせは一切お受けいたしかねますので、ご了承ください。

・当選発表は当選者の方のみご連絡させていただきます。

・Amazonギフトカードの当選者様にはDMM英会話公式Xアカウントからダイレクトメッセージでご連絡いたします。

・当選権利の譲渡や換金はできません。

■無料体験レッスン期間も3日間から7日間へ拡大！

これまでDMM英会話では、新規お申し込み後、無料体験レッスンを3日間無料で受け放題となるサービスを提供してまいりました。今回、より多くの皆様に英語を学ぶきっかけとなるよう、登録時の無料体験レッスンの期間を3日から7日に延長いたしました。

＜適用開始日＞

2026年1月6日（火）

■DMM英会話について

DMM英会話は、パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービスです。「世界中とおしゃべりしよう」をブランドメッセージに、世界120ヵ国・約1万人の講師とのレッスンを通じて、楽しみながら英語を学べます。

企業研修や学校の授業にも導入され、使い放題のAIロールプレイや人気教材DailyNewsをはじめ、15,000点以上の教材を提供。また独自開発のレッスンシステムには、ビデオ通話や教材の閲覧、テキスト送受信などレッスンに必要な機能が完備されています。さらに、隙間時間に学べる「iKnow!」や「DMM英会話なんてuKnow?」、「今から8分レッスン」などの学習サポートサービスも提供中です。

グローバルで200万人以上の会員に利用され（※1）、「いちばん続けやすい、英会話」サービスを目指し、顧客満足度国内No.1オンライン英会話サービスとして拡大・成長を続けています。

※1 2025年現在の累計会員数（無料登録会員やDMM英会話のグローバル展開ブランド「engoo」などの会員も含む）

・DMM英会話：https://eikaiwa.dmm.com/

・DMM英会話公式X：https://x.com/DMMeikaiwa

・DMM英会話公式Instagram ：https://www.instagram.com/dmmeikaiwa/