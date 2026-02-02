「創業120周年記念式典」、「バンドーテクノフェア2026」開催のお知らせ

バンドー化学株式会社

１. 創業120周年記念式典

開催日：2026年4月14日（火）

会場 ：ホテルオークラ神戸（兵庫県神戸市）

対象 ：当社従業員

概要 ：1906年の創業以来、「日本初」「世界初」の革新的な製品を生み出し、産業と社会の発展に貢献してきた120年の歩みを振り返り、これまで支えてくださったステークホルダーの皆様へ感謝するとともに、人と社会を支えるベストパートナーを目指して、環境や社会課題の解決に貢献する新たな価値を創造していくことを決意表明する機会とします。記念式典では、創業120周年を記念した社長メッセージ、社歌斉唱、業績表彰や永年勤続従業員へのリフレッシュ・ファンドなどの表彰を行う予定です。

２. バンドーテクノフェア2026

開催日：2026年4月14日（火）～16日（木）（14日・16日 11:00～17:00、15日 10:00～15:00）

会場 ：ホテルオークラ神戸（兵庫県神戸市）

テーマ：“Beyond the Next Gate with BANDO”

概要 ：次世代のモノづくりを支える最新技術・製品を8つの展示ブースで紹介します。加えて、製品開発の歩みを通じて当社の技術の進化を振り返る「ヒストリーウォール」、当社のコア技術と製品との関連性を可視化した「テクノロジーウォール」、環境保全への取り組みを紹介する「エコウォール」の展示も行います。

※当フェアは招待制となっておりますので、来場ご希望の方は当社営業担当までお問合せください。

以上