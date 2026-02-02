【ゆず庵】２月３日より予約受付開始！お得な「歓送迎会食べ飲み放題プラン」が登場

株式会社物語コーポレーション

物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国113店舗を展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2026年２月17日(火)より、「歓送迎会食べ飲み放題プラン」を販売いたします。これに先駆けて、2026年２月３日(火)より、プランのご予約受付を開始いたします。

「歓送迎会食べ飲み放題プラン」について

『ゆず庵』では、2026年２月17日(火)から2026年４月６日(月)までの期間限定で、 前日までのご予約限定で、飲み放題が付いたお得な４つのプランが登場！ 素材にこだわった種類豊富な寿司や揚げたての天ぷら、しゃぶしゃぶ、デザートなどが食べ放題でお楽しみいただけます。

■お得な宴会プラン

・お手軽宴会 4,600円(税込)

「お手軽コース+飲み放題」：寿司・豚・鶏しゃぶしゃぶ・逸品料理・デザートが食べ放題と全てのドリンクが飲み放題

※一部店舗では4,700円(税込)でのご提供となります

・ゆず庵宴会 5,200円(税込)

「季節のゆず庵コース＋飲み放題」：熟成牛しゃぶしゃぶ・旬の寿司・天ぷらが食べ放題と全てのドリンクが飲み放題

※一部店舗では5,500円(税込)でのご提供となります

・贅沢宴会 6,200円(税込)

「贅沢コース＋飲み放題」：黒毛牛しゃぶしゃぶ(交雑種）・上寿司・上天麩羅が食べ放題と全てのドリンクが飲み放題

※一部店舗では6,500円(税込)でのご提供となります

・牛たん付き贅沢宴会 6,800円(税込)

「牛たん付き 贅沢コース＋飲み放題」：牛たんしゃぶしゃぶ・黒毛牛しゃぶしゃぶ・上寿司・上天麩羅が食べ放題と全てのドリンクが飲み放題

※一部店舗では7,100円(税込)でのご提供となります

■「歓送迎会食べ飲み放題プラン」の詳細はコチラ→https://www.shabu-yuzuan.jp/campaign/kansougei/

※前日までのご予約が必要です

※４名様からご注文を承っております

※グループ全員で同一プランのご注文をお願いいたします

※他の特典・割引券との併用はできません

※シニア値引500円は適用されません（幼児は無料、小学生は半額となります）

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。

人気の「季節のゆず庵コース」(税抜3,480円/税込3,828円)では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」(税抜4,480円/税込4,928円)では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。

ご注文はすべてタッチパネルで、料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」(税抜1,090円/税込1,199円)をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。

肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式X：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞ https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年６月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内784店舗(うち直営525店舗、FC259店舗)、海外93店舗(2025年12月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/