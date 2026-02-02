アゴダ、日本人の「単身旅行」トレンドを発表

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Omri Morgenshtern）は、日本人旅行者を対象とした最新の「ソロトラベル（単身旅行）」に関する検索データを発表しました。

アゴダの宿泊施設検索データによると、日本人の単身旅行に関する関心は、海外旅行で前年比11％増、国内旅行では同17％増となり、ひとり旅の需要が国内外で着実に拡大していることが明らかになりました。

本データは、2025年1月1日から12月31日までの日本人単身旅行者による検索データを、前年同期間（2024年）と比較したものです。

■ 日本人ソロトラベラーに人気の海外旅行先

海外旅行において、日本人単身旅行者から最も高い関心を集めた都市は、以下の通りです。

1. ソウル

2. バンコク

3. 台北

4. 香港

5. ホノルル



これらの都市はいずれも、日本からのアクセスの良さに加え、治安面での安心感や交通インフラが整っている点が共通しており、初めてのひとり海外旅行でも選びやすい目的地として支持されています。

中でもソウルは、美容やウェルネスを目的とした渡航先として、特にソロトラベラーから高い人気を集めています。また、短期間の滞在でもグルメやショッピング、観光など多様な体験を効率よく楽しめる点も、日本人ソロトラベラーから評価されている要因と考えられます。

■ 国内ソロトラベルへの関心も拡大、特に地方都市での成長が顕著

国内旅行においては、ソロトラベルへの関心が前年比17％増と、海外旅行を上回る伸びを示しました。

日本人単身旅行者の間で検索数が多かった都市は、東京、大阪、福岡、札幌、横浜といった主要都市が上位を占めています。

一方で、ソロトラベル需要の伸び率が高い都市として、以下の地方都市が浮上しました。

・ 千葉（前年比67％増）

・ 高松（前年比62％増）

・ 岡山（前年比46％増）

・ 泉佐野（前年比41％増）

・ 埼玉（前年比40％増）

これらの都市の多くは、主要空港へのアクセスが良好、または空港を擁している点が特徴であり、国内旅行だけでなく、国外へのソロトラベルの拠点としても選ばれていることが背景にあると考えられます。

中でも高松と岡山は、地方都市でありながら利便性と観光資源のバランスに優れ、日本人ソロトラベラーの間で特に高い人気を集めています。

これらの結果は、混雑を避けつつ、自分のペースで旅を楽しめる地方都市への関心が高まると同時に、空港を起点とした柔軟な旅程を重視するソロトラベラーのニーズを反映しています。

猪飼 匡（Agoda International Japan シニアカントリーディレクター）コメント

日本では、ソロトラベルが特別な旅行スタイルではなく、日常的な選択肢として定着しつつあります。国内では地方都市への関心が高まり、海外ではアクセスしやすく安心して滞在できる都市が注目されています。アゴダでは、こうしたソロトラベラーの多様なニーズに応える宿泊施設や旅行商品を、今後も提供していきます。

