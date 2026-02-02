小売・アパレルDXの最前線を見続けてきたShopifyエバンジェリスト 東 幹也氏がRECOREの公式アンバサダーに就任

株式会社RECORESORAto株式会社 代表取締役 Shopifyエバンジェリスト 株式会社RECORE アンバサダー東 幹也氏

株式会社RECORE（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平、以下：当社）は、小売・アパレル業界におけるEC・オムニチャネル支援の第一線で活動するSORAto株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：東幹也、以下：SORAto）Shopifyエバンジェリスト 東 幹也 氏が、2026年1月よりRECOREの公式アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

本就任により、RECOREが掲げる「ニューリテール」という思想を、より多くの事業者と共創・発信していく体制を強化してまいります。

現場起点のリテールDXに長年向き合ってきた東 幹也氏

東 幹也氏は、Shopifyを中心としたEC・オムニチャネル支援の分野で豊富な現場支援実績を持ち、数多くの事業者と対峙し、DX推進の課題解決に取り組んできました。

システムやテクノロジーの導入そのものを目的化せず、“現場運用と顧客体験を一貫したものとして捉える視点”は、事業者からの共感を広く集めています。

このような東氏の姿勢・視点は、RECOREが重視する「システムの前に“現場の文脈”を重ねる」という思想と一致しており、今回のアンバサダー就任に至りました。

株式会社RECOREが目指す“現場視点のリテールDX”

RECOREは、「いい循環から最適なコマース体験を生み出す」ことをビジョンに掲げ、小売・リユース業界における新しいリテールのあり方―“ニューリテール”の実現を推進しています。

店舗・EC・在庫・顧客データを一つの文脈で統合し、現場オペレーションと顧客体験、そして経営判断が自然につながる環境を提供しています。

さらに、システム提供にとどまらず、「システム」「コンサルティング」「ロジスティクス」の3つの柱を通じて、現場起点での運用設計から事業成長までを一貫して支援することで、小売事業者が無理なく“いい循環”を回し続けられるリテールDXを実現していきます。

アンバサダー就任の背景

― “現場視点による価値提供”という共通の思想 ―

今回のアンバサダー就任は、

・多くの事業者と向き合い、現場の真の課題に向き合ってきた東氏の視点

・効率化・自動化だけではなく、現場運用と顧客体験を統合するRECOREの思想

という両者の共通の価値観が重なったことで実現しました。

単なるプロダクト推進を超え、事業者が迷わず使える運用と判断のあり方そのものを共に考え、発信していくパートナーとして、東氏にアンバサダー就任いただきます。

東 幹也氏（公式アンバサダー）コメント

Shopifyを中心に多くの小売・アパレル事業者の現場を支援してきた中で、ECと店舗、在庫、顧客データが分断されていることが、現場の負担や意思決定の遅れにつながるケースを数多く見てきました。

RECOREは、こうした課題に対して、オムニチャネルを前提とした基幹設計と、現場運用に寄り添った思想を持つプロダクトだと感じています。

今回のアンバサダー就任を通じて、Shopifyを含むECと基幹・現場をなめらかにつなぐ“実装されるDX”のあり方を、RECOREと共に発信していきたいと考えています。

RECOREについて

RECORE（リコア）は、小売・リユース業界に特化したクラウド基幹システムです。POS、在庫、顧客管理、EC連携、免税販売、BOPIS、会員ランクなど、オムニチャネルを前提とした統合機能を標準搭載しています。

高い拡張性とAPI連携力を備えており、外部のマーケティングツールやBIツール、物流システムとのシームレスな接続も可能です。現在では、中堅～大手の小売・アパレル企業からリユース事業者まで幅広く導入が進んでおり、「小売業の次世代インフラ」としての地位を確立しています。

▶ RECORE for Retail サービスサイト：https://recore-pos.com/retail/

会社概要

株式会社RECORE

所在地：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門ビル7F

東京支社：東京都港区港南1-8-15 Wビル2F

代表取締役：佐藤秀平

設立：2016年10月

事業内容：

・小売・リユース向けクラウド基幹システム「RECORE」の開発・提供

・フリマ/EC一元管理システム「RECORE EC」の開発・提供

・RECORE logi、RECOREささげ代行、RECORE出品代行

・RECOREコンサルティング、RECOREリユース参入支援