日本通運、建設資材の共同配送と建設現場内搬入支援を開始

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、都市部の建設需要に対応するため、建設資材の共同配送と建設現場内の搬入・間配り支援を組み合わせた都市型物流スキーム「建設ロジスティクス」を開始します。

【取り組みの背景】

都市部の高層ビルなどの建設現場では、各メーカーが個別に資材を納入するため運搬効率が悪く、車両の集中・待機が常態化し、周辺道路の交通渋滞やCO2排出量の増加が課題となっていました。また、人手不足が深刻化するなか、荷受け・仕分け・運搬といった付帯作業が現場で滞留し、職人が本来の専門作業に集中できず、生産性を低下させる要因となっていました。

日本通運はこれらの課題を解決するため、倉庫・輸送・オフィス移転で培ったノウハウを活かし、物流から建設現場の最適化を支援する新たなスキームを構築しました。

【スキームの概要】

本スキームは、都市近郊に配置した門前倉庫に各メーカーの資材を集約し、WMSで在庫と入出庫を一括管理し、建設工程に合わせて必要な資材を複数メーカー分まとめてジャストインタイムで共同配送するものです。

現場到着後は、日本通運がエレベーター（以下、EV）運用会社と連携し、EV積み込み、各フロアでの横持ち（間配り）までを一貫して実施。さらに、復路は往路で使用したロールボックスを端材回収容器「NRBOX*1」として活用し、広域認定制度*2により再資源化します。

【スキームの特徴】

- 都市部のスペースが限られた現場に対応する建設共同配送

複数メーカーの資材を倉庫内でフロアごとに仕分け後、積み合わせて一括納品。車両台数と到着時間のばらつきを抑え、朝の搬入ラッシュや待機を軽減します。

2. 荷揚げ（揚重）・間配りサポート

EVの予約・運用と連動し、EV積み込みから各フロア・各室への間配り、までを日本通運が一括手配します。手待ちや手作業を減らし、安全に所定位置へ届けます。

3. カゴ車・平台車による省人化と時間短縮

荷下ろしからEV積み込み、フロア内の移動までカゴ車・平台車で一貫運用。床直置きや積み替えを減らし、作業負荷を軽減します。

4. 「NRBOX」で端材を水平リサイクル

キャスター付きロールボックス「NRBOX」で複数品目の端材を同時回収。回収した端材は建設材へ再資源化されます。

【本スキームによる期待される削減効果】

・建設現場における作業効率の改善 最大50％

・納品車両の待機時間ゼロ

・CO2排出量の削減 最大40％

【今後の展開】

まず、建設需要のピークが見込まれる東京都心と大阪府下で、当社所有の倉庫を活用し、ゼネコン数社と取り組みを開始。今後順次取り扱い拠点を拡大します。

また、この共同配送でCO2排出量を削減するプロジェクトを、J-クレジット制度へ登録を進めます。日本通運は運営管理者として、登録・申請・検証・発行に至るまでのプロセスを一括支援し、売却した収益を参加企業のニーズにあわせて還元する体制の整備を目指します。

本取り組みを複数の建設会社・専門工事会社・サプライヤーが参加する共同配送へと拡大し、都市建設に共通する「建設物流プラットフォーム」の構築を推進するとともに、建設業界全体で2050年のカーボンニュートラルの実現を加速します。

ＮＸグループは、あらゆる輸送モードとロジスティクスの知見を結集し、お客様の生産性・安全性・環境配慮を両立する持続可能なサプライチェーンの実現をサポートしてまいります。

*1 NRBOX：日本通運が開発した、建材端材専用の回収容器。観音開きタイプのカゴ台車で、積み込み時に中身が一目で分かるため、品目ごとの分別を確実に実施することができる

*2 広域認定制度：建材メーカー等が環境大臣の認定を受けて自社製品が廃棄物となったもの（製品端材等）を広域的に回収し、製品原料等にリサイクル又は適正処理する制度

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。