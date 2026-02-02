大阪発・ものづくりの新潮流！【技術×偏愛】から生まれた10社の新商品を「オンライン展示会」で発表！
サウナ愛から生まれた専用バッグ、「奉る」推し活グッズ、フランス産クレイを使った入浴剤、筋トレを愛する社長が作った20kgペッパーミル、魂が震える辛旨おつまみ、「好き」を技術とアイデアで形にした新商品を発表！
公益財団法人大阪産業局が実施する商品開発支援事業「大阪商品計画」では、
2026年2月2日（月）より、今年度プロジェクトに参加している大阪府内10社の商品を、
株式会社イーストフィールズが運営するオンライン展示会プラットフォーム「Granstra（グランストラ）」にてお披露目します。
▼オンライン展示会「Granstra」URL
https://granstra.com/ssr/exh/r6tKVGXXUFa1P4Wcmq9y
【商品一覧】
フランス産クレイ＆ソルト バスタブレット
「大切なもの」の居場所
サ活に届け！本気のサウナバッグ
微生物が育てる無農薬・無堆肥の完熟いちご
紙製とは思えない上質な質感の植物用ポット
旧車の「部品がない」を解決するオンライン広場
大阪産しらすと米粉を使用したうす焼きせんべい
常識を裏切る、筋トレギアとしてのペッパーミル
魂が震える 旨辛おつまみ食堂
精度と美しさが融合した金属キャビネット
【参加企業】※50音順
アロマ・フランス株式会社
株式会社カナタ製作所
株式会社カワイ
株式会社シーズエスト
C&D design decoration
株式会社繁原製作所
株式会社すまいるぴーぷる
株式会社高木
株式会社天満屋
有限会社ワコーメタル
この事業では、大阪のものづくり企業10社が
「工場を元気にしたい」「もっと会社（商品・サービス）のことを知ってほしい」という情熱のもと、
約1年にわたり、自社技術を生かした新商品開発に挑んできました。
ここには大阪の『おもろい』『ええもん』が、ぎゅっと詰まっています。
妥協のないものづくりへのこだわりをぜひご覧ください。
【オンライン展示会 開催概要】
期間： 2026年2月2日（月）～ 2026年8月1日（土）
URL： https://granstra.com/ssr/exh/r6tKVGXXUFa1P4Wcmq9y
参加企業： 大阪府内に拠点を持つものづくり企業・食品メーカー等10社
【大阪商品計画について】
公益財団法人大阪産業局が大阪府内の中小企業の製造事業者、生産者自らが開発した商品の販路開拓までを支援する、大阪府連携のプロジェクトです。新商品のプロモーション活動を通じてユーザーの声を聞きながら、持続可能な商品開発へとつなげていきます。2014年に第1期がスタートし、これまでに131事業者が参加しました。
事業URL：https://www.osaka-products.jp/
【本件に関する問い合わせ先】
公益財団法人大阪産業局
「大阪商品計画」事務局 徳中
TEL：06-6264-9919
Mail：product@obda.or.jp