大阪発・ものづくりの新潮流！【技術×偏愛】から生まれた10社の新商品を「オンライン展示会」で発表！

公益財団法人大阪産業局

サウナ愛から生まれた専用バッグ、「奉る」推し活グッズ、フランス産クレイを使った入浴剤、筋トレを愛する社長が作った20kgペッパーミル、魂が震える辛旨おつまみ、「好き」を技術とアイデアで形にした新商品を発表！

公益財団法人大阪産業局が実施する商品開発支援事業「大阪商品計画」では、

2026年2月2日（月）より、今年度プロジェクトに参加している大阪府内10社の商品を、

株式会社イーストフィールズが運営するオンライン展示会プラットフォーム「Granstra（グランストラ）」にてお披露目します。

▼オンライン展示会「Granstra」URL

https://granstra.com/ssr/exh/r6tKVGXXUFa1P4Wcmq9y

【商品一覧】

フランス産クレイ＆ソルト バスタブレット「大切なもの」の居場所サ活に届け！本気のサウナバッグ微生物が育てる無農薬・無堆肥の完熟いちご紙製とは思えない上質な質感の植物用ポット旧車の「部品がない」を解決するオンライン広場大阪産しらすと米粉を使用したうす焼きせんべい常識を裏切る、筋トレギアとしてのペッパーミル魂が震える 旨辛おつまみ食堂精度と美しさが融合した金属キャビネット

【参加企業】※50音順

アロマ・フランス株式会社

株式会社カナタ製作所

株式会社カワイ

株式会社シーズエスト

C&D design decoration

株式会社繁原製作所

株式会社すまいるぴーぷる

株式会社高木

株式会社天満屋

有限会社ワコーメタル

この事業では、大阪のものづくり企業10社が

「工場を元気にしたい」「もっと会社（商品・サービス）のことを知ってほしい」という情熱のもと、

約1年にわたり、自社技術を生かした新商品開発に挑んできました。

ここには大阪の『おもろい』『ええもん』が、ぎゅっと詰まっています。

妥協のないものづくりへのこだわりをぜひご覧ください。

【オンライン展示会 開催概要】

期間： 2026年2月2日（月）～ 2026年8月1日（土）

URL： https://granstra.com/ssr/exh/r6tKVGXXUFa1P4Wcmq9y

参加企業： 大阪府内に拠点を持つものづくり企業・食品メーカー等10社

【大阪商品計画について】

公益財団法人大阪産業局が大阪府内の中小企業の製造事業者、生産者自らが開発した商品の販路開拓までを支援する、大阪府連携のプロジェクトです。新商品のプロモーション活動を通じてユーザーの声を聞きながら、持続可能な商品開発へとつなげていきます。2014年に第1期がスタートし、これまでに131事業者が参加しました。

事業URL：https://www.osaka-products.jp/

(https://www.osaka-products.jp/)

【本件に関する問い合わせ先】

公益財団法人大阪産業局

「大阪商品計画」事務局 徳中

TEL：06-6264-9919

Mail：product@obda.or.jp