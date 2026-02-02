2026年オリコン顧客満足度(R)調査 新築分譲マンション 首都圏 東京都×立地において2年連続【第1位】獲得

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大和久 裕二）は、株式会社オリコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：小池 恒）が 2 月2日に発表した2026年オリコン顧客満足度(R)調査 新築分譲マンション 首都圏 東京都×立地において【第1位】に選ばれましたので、お知らせいたします。

■ 2026年オリコン顧客満足度(R)調査 新築分譲マンション 首都圏 東京都×立地

当ランキングは、首都圏で新築分譲マンションを取り扱う企業63社について、過去12年以内に、首都圏新築分譲マンションに入居し、購入物件の選定に関与した人、7,116人を対象に調査した結果に基づくものです。

■調査概要

マンション建替え事業や市街地再開発事業等を通じ、都心好立地での供給を継続的に実現

- 調査主体：株式会社oricon ME- 調査方法：インターネット調査- 調査回答数：7,116人（2026年調査：2,188人、2025年調査：2,321人、2024年調査：2,607人）- 調査企業（サービス数）：63社- 調査期間：2025/10/17～2025/11/13、2024/09/13～2024/09/27、2023/10/25～2023/11/02- 調査対象者：性別／指定なし、年齢／25～84歳、地域／首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）- 定義：部屋を一室ずつ販売している新築分譲マンションを自社ブランドとして取り扱う企業。ただし、中古の分譲マンションは対象外とする。- 条件：過去12年以内に、新築分譲マンションに入居し、購入物件の選定に関与した人- 結果：https://life.oricon.co.jp/rank-new-condominiums/syutoken/

旭化成ホームズのマンションは、2026年オリコン顧客満足度(R)調査において、「都心好立地」の評価項目で高い評価をいただきました。その背景には、都市部の限られた土地を最大限に活用し、時代の要請に応える住まいづくりを追求してきた「マンション建替え事業」をはじめとする当社の取り組みがあります。

利便性や高い付加価値を有する都心部のエリアには、老朽化や耐震性に課題を抱える高経年マンションが数多く存在します。当社は、これらの課題に対して建替え事業等を通じた再生を行い、新築マンションとして供給することで、立地の魅力と資産価値の両立を実現してきました。マンション再生を取り巻く制度や環境は変化していますが、最適な解決策は一律ではありません。当社は､将来を見据えた視点で関係者の皆様と検討を重ね、「安全で快適な住まい」の実現と長期的な資産価値の維持・向上に貢献してまいります。

都心5区における都市型マンションATLASの供給実績

都心5区エリアでの分譲済み物件数 概念図（2026年1月時点／共同事業を含む）(C)リクルート＜港区×マンション建替え事業＞アトラスタワー白金レジデンシャル（分譲済）「日興パレス白金」建替え事業 (C)リクルート＜渋谷区×マンション建替え事業＞アトラス渋谷公園通り（分譲済）「宇田川町住宅」建替え事業 (C)リクルート