「第23回東京武道館杯」に参加・観戦し、ベストショットを応募しよう！「令和7年度 東京武道館フォトコンテスト」開催

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、「スポーツフィールド・東京」の牽引役として様々な事業を展開する公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団は、2026年2月11日（水・祝）に東京武道館（東京・綾瀬）で開催される「第23回東京武道館杯」にあわせ、大会に参加・観戦された方を対象に、活躍する選手の一瞬を切り取った写真を募集する「令和7年度 東京武道館フォトコンテスト」を開催します。

テーマは「写真から伝わる武道の魅力」。真剣な眼差しや張りつめた空気、勝負の一瞬、そして試合後の礼や笑顔など、言葉では伝えきれない武道ならではの魅力を、1枚の写真に収めるフォトコンテストです。

お一人につき3作品までご応募可能で、ご応募いただいた作品の中から入賞作品を決定します。見事入賞された方には、素敵な賞品をご用意しています。

選手たちの躍動や会場に流れる緊張感、武道が持つ美しさをあなたの一枚で表現しましょう！

詳細については東京武道館公式HPをご確認ください。

東京武道館公式HP：https://www.tef.or.jp/tb/index.html

「第23回東京武道館杯」については東京武道館公式HPをご確認ください。

東京武道館公式HP「第23回東京武道館杯開催のお知らせ」：

https://www.tef.or.jp/news/r7tbcup.html

■「令和7年度東京武道館フォトコンテスト」概要/応募要領

＊募集期間：2026年2月11日（水・祝）～2月28日（土）23:59まで

＊撮影テーマ：写真から伝わる武道の魅力

＊撮影対象：2026年2月11日（水・祝）に東京武道館で開催する「第23回東京武道館杯」の様子

＊撮影場所：東京武道館内の各武道場の観客席

＊会場：東京武道館（東京都足立区綾瀬3-20-1）

※競技の妨げになる他、接触事故等の危険性があるため、競技エリアでの撮影は禁止とさせていただ

きます。

※選手や他の参加者の皆様へのご配慮として、カメラのフラッシュの使用はお控えください。

＊応募資格：「第23回東京武道館杯」の参加者、観覧者

※年齢、性別、プロ・アマチュア問わず、どなたでも応募できます（日本国内在住の方のみ）

＊応募枚数：お一人3作品まで

＊応募方法：Eメール（t.budoukan@gmail.com）にて応募する写真データを添付してご応募ください。

＊応募作品規格：

次の条件に合う作品のみ受け付けます

１. 応募する写真データはJPEGデータまたはPNGデータとする

２. 写真データは、Eメールで送信できる程度（3メガバイト程度）以内とする

３. アスペクト比（タテ・ヨコ比）は問わない（スマホからの応募も可）

４. カラー、モノクロは問わない（色の加工も可）

５. 写真データのファイル名には、応募者の氏名と写真タイトルをつけること（同じタイトルで複数枚提出する場合は通し番号をふること）

６. トリミング、カラー調整、人物・著作物等のモザイク加工以外の画像加工は不可とする

＊入賞種類・賞品：

１. 館長賞 1名（Amazonギフト券1万円分＋東京武道館グッズ）

２. 優秀賞 3名（Amazonギフト券3千円分＋東京武道館グッズ）

３. 師範賞 3名（Amazonギフト券2千円分＋東京武道館グッズ）

※３.の師範賞は、東京武道館に在籍する剣道・柔道・弓道の各師範が選定します。

＊入賞結果： 3月下旬頃に入賞者へご連絡いたします。

＊公式HP： https://www.tef.or.jp/tb/index.html

■「第23回東京武道館杯」実施概要

＊日時 ：2026年2月11日（水・祝） 10:30～16:00 ※一部競技・種別は午前9時から

＊会場 ：東京武道館（東京都足立区綾瀬3-20-1）

＊内容 ：

（１）開会式

（２）演武発表 合気道、少林寺拳法、相撲、銃剣道

（３）武道競技大会 剣道、柔道、弓道、なぎなた、空手道

（４）郷土芸能

※入賞者表彰（閉会式）は 各競技団体において実施します。

＊公式H P：https://www.tef.or.jp/news/r7tbcup.html

（公財）東京都スポーツ文化事業団とは

東京都スポーツ文化事業団は、都民の皆様のスポーツの普及・振興を図ることを目的として

設立されている公益財団法人です。

現在、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館及び

東京アクアティクスセンターの4つの都立スポーツ施設の運営を担っており、

各施設において様々なスポーツイベントを展開しています。

また、東京のスポーツ情報ポータルサイト「SPOPITA」を運営し、

都内のスポーツ施設やイベント情報など幅広いコンテンツを発信するとともに、

スポーツ国際交流事業、都立スポーツ施設連携促進事業など、東京都と連携した事業も実施しており、

都民の皆様のスポーツを通じた豊かな生活を実現するために活動を進めています。

昨年11月に東京で開催された「東京2025デフリンピック」では、大会の準備・運営業務を担当しました。

今後も東京都のスポーツ行政の中核を担う団体として、「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の実現を目指し、誰もがスポーツに親しむことができる環境の整備や効果的なスポーツムーブメントの醸成に努めてまいります。

【関連リンク】

■公式HP：https://www.tef.or.jp/index.html

■公式Xアカウント（@TokyoSportBC）：https://twitter.com/TokyoSportBC

■公式Instagramアカウント（tokyosportbc）：https://www.instagram.com/tokyosportbc/

■東京のスポーツ案内サイト「SPOPITA」 https://spopita.jp