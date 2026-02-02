『雪マジ』15周年 特設サイト公開 利用者は累計300万人突破、雪山体験とスノーリゾート需要を創出

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）の旅行事業が手掛ける、若年層のスキー・スノーボード需要を喚起するプロジェクト『雪マジ』は、2026年にサービス開始から15周年を迎えます。

これを記念し、これまで雪マジを支えてくださった全国のスキー場関係者、そして雪山と出会ってきた累計300 万人のユーザーへの感謝とともに、「WE LOVE SNOW」という想いを改めて発信する15 周年特設サイトを、2026年2月2日（月）に公開致します。

特設サイトURL：https://majibu.jp/pickup/yukimaji/thanks15th.html

『雪マジ』15周年の背景と取り組みについて

『雪マジ』は、若年層の雪山体験促進とスノーリゾート需要の創出を目的として2011年に誕生しました。国内のスキー・スノーボード人口はバブル期をピークに減少傾向が続き、スキー場をはじめとする地域経済への影響も懸念されていました。こうした課題に対し、リクルートの「じゃらんリサーチセンター」は、統計分析やユーザー調査を通じて、高校卒業後から社会人になるまでの時期に雪山と出会うことが、将来の来訪につながるという実態を明らかにしました。なかでも、19歳という年齢は、家族旅行中心から同年代の仲間とのレジャーに変わり、費用負担も自⼰負担となる転機であることが示されました。その結果、当時の若者ニーズに応えるべく、条件を限定せずシンプルに「19歳ならリフト券が無料になる」施策が考案され、2011年度から「雪マジ！19～SNOW MAGIC～」として実施されました。

このアプローチは、体験のハードルとなる経済的障害を取り除くことで、若者が雪山で技術を習得し、楽しさを実感する機会を創出する目的があります。初年度は89カ所のスキー場が参加し、その後参加ゲレンデ数は年々拡大しました。

今回の15周年特設サイトでは、こうした『雪マジ』の原点と経緯を振り返るとともに、雪山文化の継承と拡大に向けた想いを改めて紹介しています。

データで振り返る『雪マジ』15年間の実績

『雪マジ』は開始以来、全国各地のスキー場と連携し、多くの若者に雪山体験の機会を提供してきました。

■累計利用者数：300万人以上

■累計アクション数：約400万回

300万人以上がSNOW MAGIC（雪マジ）にかかり、400万回以上の思い出がゲレンデに積み重なりました。

これらの実績は、『雪マジ』が一過性の施策ではなく、継続的に雪山への来訪機会を創出してきたことを示しています。

スキー場関係者の声

『雪マジ』は、全国のスキー場の協力によって実現している取り組みです。特設サイトでは、「なぜ若者に向けてリフト券を無料で提供するのか」という問いに対する、スキー場関係者の声を紹介しています。

そこには、「雪山の魅力を直接体験してほしい」「雪遊びの楽しさを知ってほしい」といった、雪山を守り、未来につなげるパートナーとして若者を歓迎しているという声がありました。

ユーザーの声

『雪マジ』を通じて、初めて雪山を訪れた若者は少なくありません。特設サイトでは、SNSキャンペーン等を通じて寄せられたユーザーの声を掲載しています。

「雪マジがなければ、雪山に行く機会がなかった」

「最初は無料がきっかけだったが、今では毎年雪山に通っている」

こうした声から、『雪マジ』が雪山体験の入り口として機能し、その後の継続的な来訪や関心につながっている様子がうかがえます。

15周年を記念した特別企画について

15周年を記念し、特設サイトの公開に合わせて、『雪マジ』参画スキー場にて15周年記念ステッカーを配布します（※数量限定）。

本ステッカーは、「WE LOVE SNOW」という『雪マジ』のコンセプトを表現したデザインで、『雪マジ』を体験した記念として持ち帰ることができる企画です。雪山での体験が、日常に戻った後も記憶として残ることを目的としています。配布スキー場や配布スケジュールは以下のURLよりご確認ください。

https://note.com/majibu/n/n0a30f4e5e3ec

今後の展望

『雪マジ』は、2025-2026シーズンも全国約130のスキー場で実施しています。15年間にわたり、多くのスキー場関係者およびユーザーに支えられてきた本取り組みは、今後も雪山文化の継承と発展を目指し、継続していきます。

特設サイトを通じて、これから雪山と出会う若者にも雪山の魅力を伝え、次の世代へと想いをつないでいくことを目指します。

