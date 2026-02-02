宇宙産業に特化した助成制度「宇宙製品等開発経費助成」の支援対象事業が決定
公益財団法人東京都中小企業振興公社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/16_1_f92d522f20b332929736bbfb02cab81a.jpg?v=202602020221 ]
【ソリューション開発助成】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/16_2_2154b66a871fe1ffe6aa6d3802f8236d.jpg?v=202602020221 ]
- 都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者（会社及び個人事業者）等
- 都内での創業を具体的に計画している個人
＜助成対象事業＞
- 【機器開発助成】ロケット、人工衛星、探査機、地上施設及びこれらに関連した機器類の開発・改良
- 【ソリューション開発助成】「人工衛星による通信・観測・測位」等のデータ利活用サービスの開発・改良
＜助成限度額・助成率＞
- 【機器開発助成】 助成限度額 1億円 助成率2/3以内
- 【ソリューション開発助成】 助成限度額 2,000万円 助成率2/3以内
東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社では、今後の市場拡大が見込まれる宇宙産業における、中小企業のビジネスチャンス獲得を後押しするため、「宇宙産業」をテーマとする製品や技術の開発・改良に係る経費の一部を助成する事業を実施しています。
この度、審査の結果、支援対象事業８件を決定しましたので、お知らせします。
※事業者名は50音順
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略１３ 産業「成長産業への参入・投資を促進」
問い合わせ先
【制度全般に関すること】
産業労働局商工部創業支援課
電話03-5320-4762
【助成金及び支援対象事業に関すること】
（公財）東京都中小企業振興公社助成課
電話03-3251-7894