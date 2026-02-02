「銀のさら」史上初！お寿司でキュン！をシェア見て可愛い、食べておいしいハート型お寿司『ハッピーバレンタイン』2026年2月2日（月）～期間限定販売開始

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：江見 朗）は、グループ企業が展開する、宅配寿司「銀のさら」（以下「銀のさら」）において、大切な人へ「ありがとう」を伝える新しいバレンタインのカタチ『Love & Share Valentine』をコンセプトに、遊び心あふれるバレンタイン向け特別商品を2026年2月2日（月）～15日（日）の期間、公式サイト・アプリ限定で販売いたします。

※商品特設ページ：https://www.ginsara.jp/campaign/202602_happy_valentine/

■「バレンタイン×お寿司」で広がる！「銀のさら」からの新提案

近年、バレンタインデーは意中の相手に告白する日という定義から、家族・友人・お世話になった方へ「感謝」を伝える日へと大きく変化しています。自分へのご褒美（マイチョコ）も含め、ギフトを贈る対象が多様化しており、誰もが参加できる「愛と感謝のシェアイベント」としての側面が強まっています。

「銀のさら」では、こうした背景を受け、今年新たにバレンタイン企画として、従来の「告白」という形式にとらわれず、家族・友人・パートナーなど、身近な大切な人と愛や感謝を分かち合う『Love & Share Valentine』がコンセプトの商品を販売します。

主役となるハート型のお寿司を盛り込んだ『ハッピーバレンタイン』をメインに、デザートの『チョコレートケーキ』もご用意しました。『チョコレートケーキ』は菓子メーカーである、

「株式会社不二家」（https://www.fujiya-peko.co.jp/）にて製造した安定感のあるおいしさです。

「お寿司（和）」と「デザート（洋）」の組み合わせにより、性別や世代を問わず誰もが楽しめる新しいバレンタインの食卓を提案し、季節感のあるワクワクするようなお寿司体験をお届けします。

ハッピーバレンタイン1人前（ケーキ付） 2,635円（税込）バレンタインデーキッズ（ケーキ付）1,663円（税込）ハートサーモン 853円（税込）

『ハッピーバレンタイン（ケーキ付）』：「お寿司＋ケーキ」のセットを1人前、2人前でそれぞれ選べるため、大切な人や家族と囲む食卓に最適です。彩り豊かなお寿司が、感謝を伝える特別な時間を賑やかに盛り立てます。

『バレンタインデーキッズ（ケーキ付）』：「お子様用お寿司＋ケーキ」のセットで、お子様が主役のホームパーティーにおすすめです。愛らしい見た目のお寿司で、家族みんなの最高の笑顔をシェアする思い出作りをお手伝いします。

『ハートサーモン』：「銀のさら」人気ネタのサーモンを、「ハート型」に成形し、中央にはイクラをたっぷりと敷き詰め、華やかな一品に仕上げています。大切な人へ「ありがとう」を伝える食卓に、パッと花を添える逸品です。



「銀のさら」は、これからも食卓へ笑顔を届ける宅配寿司サービスとして、安心して楽しくお食事していただけるさまざまな取り組みを行っていきます。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20379/table/245_1_c963d9be705ff88df93482196246dee0.jpg?v=202602020221 ]

■お届け期間 ：2026年2月2日（月）～15日（日）

※チョコレートケーキのみ2026年2月2日（月）～5月31日（日）

☆「銀のさら」公式サイト（https://www.ginsara.jp/）・アプリ上のみでの販売となります。

※店舗により取り扱いの無い場合があります。

※地域により商品内容が異なります。

商品についてのお問い合わせ先：ライドオンエクスプレスお客様相談室 0120-594-096

【「銀のさら」について】

宅配寿司市場においてシェアNo.1※ブランド。

本格的なお寿司をご自宅で楽しんでいただけるよう、厳選をかさねた自慢のネタを、ふんわり炊いたすし飯とともに、一貫一貫、ご注文をいただいてからお作りしています。

お子様からご年配の方まで、「おいしいお寿司をもっと身近に」をコンセプトに、商品力・サービス力に徹底的にこだわっています。

※株式会社富士経済（外食産業マーケティング便覧2025No.1<宅配ずしチェーン・2024年実績>）

「銀のさら」公式WEBサイト：https://www.ginsara.jp/

【株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 概要】

法人名：株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

代表：代表取締役社長 江見 朗

所在地：〒108-6317東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー17階

電話：03-5444-3850

設立：2001年7月31日

事業内容：フードデリバリーチェーンの経営管理業務

ホームページ：http://www.rideonexpresshd.co.jp/