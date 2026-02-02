株主優待制度を通じて視覚・視力障がい者を支援（公財）アイメイト協会、（公財）日本アイバンク協会へ3,057,000円を寄付

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、2025年度株主優待制度を通じた株主様からのお気持ちとして、3,057,000円を視覚障がい者の歩行訓練等を通じた自立支援を行う公益財団法人アイメイト協会（以下、「アイメイト協会」）および角膜移植医療への理解と啓発活動を行う公益財団法人日本アイバンク協会（以下、「アイバンク協会」）へ贈呈しました。

当社は、かねてよりアイメイト協会やアイバンク協会等、視覚・視力障がいの方へのサポートを行っている団体への寄付を通して、視覚・視力障がいの方の社会的自立を支援してまいりました。2014年の当社株主優待制度新設以降は、株主優待内容に寄付コースを設けております。今年度も株主様からのご理解・ご賛同により寄付を行うことができました。

当社は、この活動にご協力いただいた株主様へ感謝の気持ちを込めて、これからも多様な「みえる」喜びを創造できる社会の実現を目指してまいります。

＜アイメイト協会よりメッセージ＞

皆さまからのあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。現在までに、延べ1,486組の視覚障害者とアイメイトのペアを送り出してまいりました。ひとえに、お心にかけてくださる皆さまのお力添えのおかげと存じます。お寄せいただきましたご支援はすべて、アイメイト（盲導犬）の育成と視覚障害者への歩行指導、社会啓発活動に役立てさせていただきます。1人でも多くの方がアイメイトとペアとなり新たな一歩を踏み出せるよう、邁進してまいります。今後とも変わらぬご支援のほど、お願い申し上げます。

＜アイバンク協会よりメッセージ＞

日本アイバンク協会は昭和40年に財団法人日本眼球銀行協会として、認可を受け設立されました。角膜移植は、昭和33年に我国における最初の移植に関する法律「角膜の移植に関する法律」のもとで実施されその後昭和54年「角膜と腎臓の移植に関する法律」、平成9年「臓器の移植に関する法律」、平成21年「臓器の移植に関する法律の一部改正」により、現在に至っております。

昨年の実績で全国の54アイバンクで620名の眼球提供者と854例の移植実施数があり、頂いた寄付金は全国のアイバンク活動のサポートや若手医師の研究サポートに使用させていただいております。

今後とも当協会の趣旨に理解を賜り、支援をお願い申し上げます。

■当社株主優待制度

当社の株主優待制度は、毎年3月31日を基準日として株主名簿に1単元（100株）以上同一株主番号で1年以上記載または記録されている株主様を対象に、Aコース（株主優待券）、Bコース（当社コンタクトレンズケア用品セット）、Cコース（寄付・名産品）のいずれかをお選びいただく選択制です。

当社株主優待ホームページ :https://www.seed.co.jp/company/ir/yutai.html

■株主優待による寄付実績 （2014年度～2025年度）

アイメイト協会 累計 10,926,000円 アイバンク協会 累計 4,961,000円 合計 15,887,000円

【公益財団法人アイメイト協会 概要】

事業内容は、アイメイト（盲導犬）育成、視覚障がい者の歩行訓練等を通じた視覚障がい者の自立支援。1957年に日本初の国産盲導犬第１号「チャンピイ」を育てた塩屋賢一氏（前理事長）が創設。東京都内（練馬区）にありながらも、全国の視覚障がい者にアイメイト歩行を指導。指導の対象は海外の方にも広がり、その数は延べ1,486組にのぼります（2025年12月31日現在・使用者とアイメイトのペアを1組と数えています）。

公益財団法人アイメイト協会 :https://www.eyemate.org/

【公益財団法人日本アイバンク協会 概要】

アイバンク協会は昭和40年に設立され、角膜・強膜（以下、角膜等）の移植により視力障がい者の視力の回復、失明を防ぐために、アイバンク事業の普及推進を図り、国民の健康および福祉の向上を目的として活動しています。現在アイバンクは全国に54あり、角膜等の移植が実施されています。

公益財団法人日本アイバンク協会 :http://www.j-eyebank.or.jp/

