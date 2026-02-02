個人のお客さま向けモバイル総合金融サービス「Olive」、オリコン顧客満足度(R)調査「クレジットカード」2ランキングで総合1位を受賞

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」において、「Oliveフレキシブルペイ（一般）」が「クレジットカード 年会費無料」ランキングにて総合1位、「Oliveフレキシブルペイ（ゴールド）」が「ゴールドカード」ランキングにて総合1位を受賞したことをお知らせします。

三井住友カード株式会社

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料 第1位 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ゴールドカード 第1位

「オリコン顧客満足度(R)調査」は、実際にサービスを利用したユーザーを対象に調査を行い、その結果をランキング形式で発表するものです。本調査は、特定の企業や個人からの委託を受けて行うものではなく、第三者の公平な立場で独自に企画の上、実施されております。

この度「Olive フレキシブルペイ（一般）」では、全8評価項目中、「デザイン」「ポイント・マイル」「付帯サービスの充実さ」「セキュリティ対策」の4項目にて1位を獲得し、顧客満足度総合1位を受賞しました。年代別では、「10・20代」、職業別では「学生」部門にて1位と、若年層のみなさまから支持をいただいております。

また、「Olive フレキシブルペイ（ゴールド）」では、全9評価項目中、「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」「デザイン」「セキュリティ対策」の4項目にて1位を獲得し、顧客満足度総合1位を受賞しました。

出典：2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカードランキング プレスリリースより

《調査概要》

■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2025/10/14～2025/11/07、2024/10/08～2024/10/28、2023/11/08～2023/12/11

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料

■サンプル数：17,026人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：79

■定義：本会員カードにおける年会費が永年無料である個人向けのクレジットカード。ただし、条件付き無料や初年度のみ無料のクレジットカードは対象外とする。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～79歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）1か月に1回以上クレジットカードを利用している

2）自分名義のクレジットカードを利用している

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-credit-card/free-annual/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ゴールドカード

■サンプル数：6,517人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：70

■定義：以下条件に当てはまる個人向けのクレジットカード

１.本会員カードにおける年会費が有料、もしくは条件付きで無料になる個人向けのクレジットカード

２.発行会社が「ゴールドカード」として提供しているクレジットカード

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～79歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）1か月に1回以上クレジットカードを利用している

2）自分名義のクレジットカードを利用している

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-credit-card/gold-card/

詳細は以下ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://life.oricon.co.jp/information/920/

【三井住友カード 執行役員 マーケティング本部 本部長 伊藤 亮佑 コメント】

このたびは、” Olive フレキシブルペイ “が「年会費無料」「ゴールドカード」の2ランキングにおいて、1位という評価をいただき、大変光栄に存じます。Oliveは、2023年3月に個人のお客さま向けモバイル総合金融サービスとして誕生し、サービス開始以来多くの方に支持いただき、2026年1月現在、700万を超えるお客さまにご利用いただいております。Oliveの運営においては、PayPayやマネーフォワードとの連携など大規模なアップデートに加え、お客さまの声を丁寧に伺いながら、小さな改善を積み重ねてまいりました。その結果として、お客さまの声が反映された今回の受賞を大変嬉しく思っております。今後も今回の受賞を励みに、より一層お客さまにご満足いただけるサービスの提供ができるよう、社員一同努力してまいります。引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【「Olive」とは】

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた個人のお客さま向けモバイル総合金融サービスです。サービス詳細は以下URLをご確認ください。

【公式】Olive｜ 使えば使うほどお得な金融サービス｜クレジットカードの三井住友カード(https://www.smbc-card.com/camp/olive_lp/index.html)