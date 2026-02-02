動画・写真・音楽を楽しめるスマートグラス『Linse』眼鏡市場より2026年2月6日（金）発売

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、メガネなのに動画も写真も音楽も楽しめる次世代アイウェア『Linse（リンゼ）』と、スピーカーとマイクを内蔵したオーディオグラス『Linse Lite（リンゼライト）』を、2026年2月6日（金）より、眼鏡市場130店舗にて発売します。本製品はガジェットとしての新しさだけではなく、「毎日かけるメガネとして成立するか」を基準に開発した眼鏡市場ならではのスマートグラスです。

※ 眼鏡市場オンラインショップでの販売はございません

▼眼鏡市場｜Linse特設サイト（https://www.meganeichiba.jp/lp/linse/）

スマートグラス開発背景

AI（人工知能）スマートグラス市場の規模は2024年に13億ドルと評価され、2025年から2032年にかけて年平均成長率11.09％と堅調に推移すると予測される※1など、テクノロジーの進化は日々加速しており、特別なデバイスから、日常に溶け込むアイテムへと変化を遂げようとしています。

眼鏡市場では、動画や写真の撮影、音楽を楽しめるだけでなく、メガネに必要不可欠な掛け心地にこだわり、調整が出来るパーツや軽くて柔軟性のあるフレーム素材を採用し、1日中掛けていても痛みがない“快適な掛け心地”を実現しました。

Linseの特徴

1．カメラ

目線の高さにある1,200万画素のカメラで、いつも見ている景色を、ありのままに記録に残すことが出来ます。メガネの右側、ツルの上部にあるシャッターボタンで、手軽に写真の撮影が行えます。

2．音楽

耳を塞がない内蔵スピーカーで、周囲の音も聞き取りながら、音楽や通話、音声ガイドを快適に楽しむことが出来ます。音量調整や再生・停止も、スマートグラス本体の操作で手軽に行えます。

3．電話

複数のマイクを搭載し、周囲の音の状況を正確に把握できます。周囲の騒音が気になる環境でも、ノイズキャンセリング機能が働いており快適な通話が可能です。

※ オーディオグラス『Linse Lite』の特徴は、特設サイト（リンク(https://shop.meganeichiba.jp/meganeichiba/spot/list?c_d00082=1&limit=100&c_d00137=1)）を参照ください

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/266_1_cd12927b81f18116d6a5b0af33124f43.jpg?v=202602020521 ]

※ 取扱店舗はこちら（リンク(https://shop.meganeichiba.jp/meganeichiba/spot/list?c_d00082=1&limit=100&c_d00137=1)）をご確認ください

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤昌宏

設 立 1980年5月

資本金 100百万円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です