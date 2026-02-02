起業家創出拠点「Agora Hon-atsugi」の令和７年度後期 チャレンジャー 成果発表会を3月2日（月）に開催決定！＠ビナSUNホール（海老名駅徒歩3分）

株式会社キープ・ウィルダイニング

*6期生起業塾の様子

令和4年度にスタートしたHATSU起業支援プログラム「Agora Hon-atsugiチャレンジャー」第6期生（令和7年度後期）の成果発表会を2026年3月2日（月）にビナSUNホール（海老名駅徒歩3分）にて開催いたします！

一般参加大歓迎ですので、これから起業をお考えの方、県央地域の起業家に興味がある方、HATSU起業支援プログラムのエントリーを検討中の方は是非ご参加ください。（下部に申し込みフォームあり）

HATSU起業家支援プログラムとは

神奈川県が取り組む、起業準備者、起業家、地域企業が集まり、交流や相互支援により、地域「発」の起業家を生み出す「起業家コミュニティ」の形成を目指す取組です。

「Agora Hon-atsugi チャレンジャー」とは

主に、厚木市をはじめとする県央エリア

（相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村）で、

新たな価値創造に挑む起業家の成長を伴走してサポートする5ヶ月間のプログラムです。

本事業は、神奈川県から委託を受け、「Agora Hon-atsugi」で実施し、

県内の起業家創出に向けた取組みです。

＊事業主体：神奈川県・株式会社小田急ＳＣディベロップメント

＊企画運営：株式会社 AGORA

斬新な発想や技術・新しいビジネスアイデアの事業化を目指す方を募集し、

採択された起業準備者を「チャレンジャー」として、集中支援を行います。

令和7年度の後期は2025年9月1日（火）より募集を開始し、12名のチャレンジャーが採択されプログラムに参加しました。

チャレンジャー6期生事業紹介

開催概要

日時：令和８年３月２日（月曜日）15 時 30 分から 18 時 40 分まで（予定）

場所：ビナ SUN ホール（海老名市中央１丁目 4 番 1 号 ビナウォーク３番館６階）

発表人数：12 名

参加方法等：現地参加。参加を希望される方は、こちら(https://forms.gle/k8oYvQ3YQXScxbja9)からお申込みください。

Agora Hon-atsugi とは

令和4年7月に本厚木市内にできた「コワーキング＆インキュベーションオフィスAgora Hon-atsugi」。リモートワークやオンライン授業で利用される方はもちろんのこと、神奈川県のベンチャー支援施策である「HATSU-SHINかながわモデル」（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/venture.html）の起業支援拠点です。専門家による各種相談対応や起業家同士の交流機会の提供、有望な起業準備者への集中支援など総合的な支援を行うことができ、起業を目指す方を支援しています。月に2回ほどビジネスについてのイベントも実施しています。

名称 ：「 コワーキング＆インキュベーションオフィス Agora Hon-atsugi（あごら ほんあつぎ）」住所：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 本厚木ミロード１. 6F（小田急線本厚木駅直結）営業時間：8:00～22:00（AGORA会員以外の方は平日10:00～17:00のみ)運営会社：株式会社AGORA座席数： 個室/固定ブース（22席）、フリースペース（19席）