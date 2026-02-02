京の伝統を、継承し、再生する。三井ガーデンホテル京都新町 別邸2026年2月22日(日)リニューアルオープン

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営する「三井ガーデンホテル京都新町 別邸」(所在地：京都府京都市中京区新町通六角下る六角町361番)は、2026年1月より先行リニューアル工事を実施しております。このたび、2026年2月1日(日)より全館休館のうえ、2月18日(水)より一部営業を開始、2月22日(日)に全館オープンをすることを決定いたしました。なお、リニューアル対象客室の予約受付は、2026年2月2日(月)より開始いたします。

三井ガーデンホテル京都新町 別邸は、2014年3月に京都らしさが多く残る新町通の旧松坂屋京都仕入店に誕生。祇園祭の際には山鉾(やまぼこ)が立ち並び賑わいを見せる、情緒豊かなエリアに位置し、観光の拠点として多くのお客様に親しまれてきました。

今回のリニューアルでは、開業当時より掲げてきた「伝統・継承・再生」というコンセプトを継承し、旧松坂屋ゆかりの地としての歴史や、この土地が持つ文化的背景を大切に、館内随所に京都ならではのアートを取り入れています。

さらに、近年の多様化する観光ニーズに対応するため、最大4名までご利用可能な客室を新設・拡充。ロビーラウンジにはフリードリンクコーナーを備え、より上質感のある、快適で心地よい時間をお過ごしいただける空間へと刷新します。

リニューアルの特長

１.「伝統・継承・再生」という開業時からのコンセプトのもと、新町通、旧松坂屋京都仕入店の歴史を活かしながら、格子意匠や自然素材を用いた備えにより、京都らしさを感じられる空間を演出。客室には友禅染のアート、ロビーソファの背もたれは帯地を使用するなど、京都の伝統を現代的に表現。

２.ロビーラウンジには、かつて松坂屋の呉服商があった歴史を紹介するギャラリースペースを設置。庭を望む大きな窓と、ゆったりと過ごせるソファを配し、コーヒーマシーンやデトックスウォーターなどのフリードリンクを提供。

３.ファミリーやグループでの多様な利用ニーズに対応するため、ジュニアスイートツイン1室・デラックスツイン5室をリニューアル。内装・家具・備品を一新し、最大4名まで宿泊可能な客室として改修。

左からジュニアスイートツイン(イメージ)、デラックスツイン（イメージ)■「三井ガーデンホテル京都新町 別邸」リニューアルの特長

（1）コンセプト「伝統・継承・再生」

2014年の開業時から大切にしている「伝統・継承・再生」というコンセプトに、三井ガーデンホテルズのタグライン「Stay in the Garden」に込めた、“ガーデンのように豊かで潤いに満ちた滞在体験をお届けしたい”という想いを融合。デザインコンセプトには「Traditional unique to Japan」を掲げ、格子意匠や自然素材を用いた備えや、京都ならではのアートやファブリックを採用しました。客室には友禅染のアート、ロビーソファの背もたれには帯地を使用するなど京都の伝統文化を現代的に表現しています。

（2）ロビーラウンジ

かつて松坂屋の呉服商があった歴史を紹介するギャラリースペースを設置。大きな窓から庭を望む開放的な空間にソファを配し、フロントからエントランスへのスムーズな導線も確保しました。フリードリンクとしてコーヒーマシーンやデトックスウォーターを備え、より快適におくつろぎいただける空間を演出します。

（3）客室

お客様のニーズの多様化に対応するため、客室はジュニアスイートツイン1室およびデラックスツイン5室をリニューアル。内装・家具・備品を一新し、3名様利用から、従来は設けていなかった最大4名様まで宿泊可能な客室として改修することで、ファミリーやグループでのご利用に最適な空間へと生まれ変わります。

ホテル内で最も広い57平方メートル のジュニアスイートツインは、ゆとりある広さを活かし、リビングを備えた贅沢な設えが特徴の客室です。格子や自然素材を使用した開放感あふれるの和空間に、友禅染を用いたアートや京都の自然をモチーフにしたファブリックをあしらい、地域の魅力と調和したワンランク上の京都滞在をお届けします。水回りも一新し、機能性と清潔感を向上させることで、より快適にお過ごしいただける環境を整えました。また、デラックスツインは内装・家具を一新し小上がりを備えた和モダンな空間へとリニューアル。新設した畳スペースでゆったりとくつろぎながら、京都ならではの上質感なひとときをお愉しみいただけます。

加えて、広々としたベッドで快適な時間をお過ごしいただけるよう、ベッド幅2,220mmのワイドキングベッドを配した客室数を12室から24室へ増室しました。



■客室タイプ

リニューアル対象客室：ジュニアスートツイン1室、デラックスツイン5室、スタンダードワイドキング24室 ※以前より12室増

■位置図

■三井ガーデンホテル京都新町 別邸 概要

京都の中心・四条烏丸より徒歩7分。

風情ある街路「新町通」から暖簾をくぐると、「伝統」「継承」「再生」をテーマにしたロビーや客室が広がります。館内には人工炭酸泉の大浴場を完備。オリジナリティあふれる八寸とハーフビュッフェでは、京都産の素材や季節の味覚をふんだんにお楽しみいただけます。祇園祭（後祭）では、ホテル目前に「北観音山」が立つ、祭りを間近に感じられる立地です。

・所在地：〒604-8212 京都府京都市中京区新町通六角下る六角町361番

