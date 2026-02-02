2027年3月、いよいよ横浜で「国際園芸博覧会（横浜グリーンエクスポ）」が開催されます。首都圏では42年ぶり、1都3県では初の万博であり、花や緑、食と農の魅力に加え、脱炭素など地球環境課題の解決に資する日本の技術を世界に発信することになります。官民一丸で魅力的な博覧会をつくりあげられるよう、幅広く民間企業に、横浜グリーンエクスポの魅力をお伝えするため、以下のとおり、説明会を開催いたします。積極的なご参加をお待ちしております。

1.概要

（1）主催：国土交通省、農林水産省、（公社）2027年国際園芸博覧会協会

（2）日時：令和8年2月13日（金曜日）13時30分から（1.5時間程度）

（3）会場：中央合同庁舎3号館10階共用会議室（東京都千代田区霞が関2ｰ1ｰ3）

（4）対象：民間企業関係者

（5）プログラム：

·開会

·趣旨説明

·GREEN×EXPO 2027の概要・最新状況

·協賛制度および参画メニュー

·参画企業による事例紹介

·質疑応答・意見交換

·閉会

（6）申込方法：次のフォームに必要事項を入力してください。

https://forms.office.com/r/yKCdtrUMip（外部リンク）

（7）申込締切り：令和8年2月6日（金曜日）

添付資料

プレスリリース(PDF : 764KB)