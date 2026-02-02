こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京マリオットホテル】注目のブランドいちご “あまりん”と自家製ビーントゥバーチョコレートの甘美な饗宴「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」
東京マリオットホテル（東京都品川区、総支配人:佐藤 巨輔(なおすけ)）では、2026年3月1日(日)〜 4月30日(木)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG(ラウンジアンドダイニングジー)」にて、濃厚な甘さが特徴のブランドいちご「あまりん」とホテル自家製のビーントゥバーチョコレートの魅力を堪能いただく「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」を発売いたします。
都会の喧騒から離れ落ち着いた御殿山の地で、いちごとチョコレートが織りなす甘美な味わいに浸る至福のひとときを東京マリオットホテルでお楽しみください。
「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」について
メニュー
【スイーツ】
＜上段＞
https://digitalpr.jp/table_img/2731/127514/127514_web_1.png
＜下段＞
https://digitalpr.jp/table_img/2731/127514/127514_web_2.png
【軽食（セイボリー）】
https://digitalpr.jp/table_img/2731/127514/127514_web_3.png
【「あまりん」について】
2016年に埼玉県農業技術研究センターで育成された、埼玉県オリジナルのいちご品種。2024年2月に開催された第2回いちご選手権において最高金賞を受賞しました。食べた瞬間に際立つ強い甘みとほのかな酸味が特徴。果実の色ツヤが美しく、鮮やかな赤色が映える見た目の良さも魅力的です。
【ビーントゥバー（Bean to bar）とは？】
カカオ豆からチョコレートバーになるまで一貫して製造をおこなうことを指します。東京マリオットホテルではパティシエがカカオ豆の選定や配合・コンチング（撹拌）までをホテル内で行うことで、スイーツ一つ一つに合わせたおいしいチョコレート作りが可能となります。
【紅茶またはコーヒー】※銘柄変更・おかわり自由
・「TWG Tea」 ティーセレクション8種
・コーヒーバリエーション5種
あまりん × Bean to bar Chocolate Afternoon Tea 概要
期間：2026年3月1日(日)〜 4月30日(木)
時間：13:00〜／15:30〜
場所：Lounge＆Dining G
料金：1名様 ￥7,500
※ご予約は2名様より2日前までの事前予約制となります。
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載の提供内容は変更になる場合がございます。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
東京マリオットホテル Lounge＆Dining G
TEL：03-5488-3929 URL： https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea
