第１回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（名古屋）へ出展します

　関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2026年2月18日（水）〜20日（金）にポートメッセなごやで開催される「第1回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（名古屋）」へ出展いたします。

　塗料・塗装設備展 コーティングジャパンは、機能性塗料、塗装設備、表面処理技術など、塗料・塗装分野の最先端技術が一堂に会する専門展示会です。

　当社出展ブースでは、持続可能な未来を目指し、環境保全とCO₂削減に寄与する高機能性を兼ね備えた製品群を展示いたします。

■　第１回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（名古屋）開催概要

・日時　　　　：2026年2月18日（水）〜20日（金）　10時〜17時

・場所　　　　：ポートメッセなごや（愛知県名古屋市港区金城ふ頭3-2-1）

・出展ブース　：日本塗料工業会　ペイントパビリオン内（第3展示館 4-52）

・入場　　　　：事前登録制（登録無料）

　　　　　　　　登録ページ　https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html

・主催　　　　：RX Japan合同会社

・共催　　　　：日本塗料工業会

・展示会サイト：https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html

■　当社展示予定製品

＜自動車補修塗料分野＞

人を第一に考えたサステなブルなボディーショップを実現「オール水性有機則フリーシステム」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/pdf/No130-All-Water-Based-Catalog.pdf

　

＜建築塗料分野＞

無機有機ハイブリッド技術とラジカル制御技術の融合「ラグゼMUKIシリーズ」

https://www.kansai.co.jp/luxemuki/

超厚膜湿式断熱・遮音工法「Z-wall（ゼットウォール）

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/823.pdf?　

＜工業塗料分野＞

より高い品質と効率性を求めるプロ仕様の金属下塗「メタルグリップPro」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/470.pdf

＜新規事業開拓分野＞

微生物・酵素担持技術による価値創造「KPパール」「BELパール」

https://www.kansai.co.jp/products/new_business/bio/

　

　ブースでは、高機能性を追求した製品展示に加え、塗装現場で発生する技術的課題や改善ニーズに関するご相談も承ります。塗料・塗装に携わる皆さまの業務に新たな価値を提供できる内容となっております。

　ぜひ、日本塗料工業会ペイントパビリオン内の当社ブースへお立ち寄りください。









■　会社概要

会社名　：関西ペイント株式会社

本社　　：大阪市北区梅田1丁目13番1号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階

代表者　：代表取締役社長　毛利 訓士

設立　　：1918年5月

事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」

URL　　：https://www.kansai.co.jp/

■　関西ペイントについて

関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。








本件に関するお問合わせ先

【お客さまからのお問い合わせ先】

関西ペイント株式会社　日本汎用事業部門　太田代

E-mail：ootasi@als.kansai.co.jp

　

【報道関係者からのお問い合わせ先】

関西ペイント株式会社　経営企画本部　IR・広報部（水島・西村）

E-mail：koho＠als.kansai.co.jp