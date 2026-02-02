２０２６−２−２



株式会社 東芝





「Clarivate Top 100 Global Innovators 2026」を受賞



〜本アワードの創設以来、15年連続で世界をリードするイノベーション企業に選出〜











当社は、グローバルの情報サービス会社であるClarivate Plc（以下、クラリベイト）が選出した世界のイノベーションリーダー100社に贈られる「Clarivate Top 100 Global Innovators 2026」を受賞しました。2012年の本アワードの創設以来、15年連続での受賞となります。本アワードは、クラリベイトが世界中の特許データに基づく独自の評価手法により、イノベーションエコシステムで優位性を維持し、優れたイノベーションパフォーマンスを発揮した企業・組織の世界上位100社を選出し、表彰するものです。当社常務執行役員の辻巌は、「15年連続でClarivate Top 100 Global Innovatorsを受賞できたことを大変光栄に思います。当社は今後も、当社の強みであるエネルギー、デジタルインフラ、デバイス＆テクノロジー事業が持つフィジカル技術と、AIなどのデジタル技術の融合により、社会の急速な変化に対応し、社会課題の解決に取り組んでまいります」と述べました。当社グループでは、従業員の行動指針である「東芝グループ行動基準」において、「知的財産権に関する法令を遵守すること」「会社の知的活動の成果を知的財産権によって保護し、積極的に活用すること」「第三者の知的財産権を尊重すること」を知的財産権の尊重における基本方針として定めています。当社グループは、強い技術・製品を支える知財力および知財戦略構想の強化に取り組み、知的財産の積極的な活用を通じて社会課題解決の機会を拡大し、企業価値の最大化につなげていきます。■東芝の知財戦略■クラリベイトのニュースリリースhttps://clarivate.com/ja/news/clarivate-reveals-top-100-global-innovators-2026/