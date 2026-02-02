米国の酢酸セルロース市場は、フィルム、繊維、包装業界における需要の高まりに牽引され、2035年までに26億米ドルに達すると予測されている。
市場成長の概要
2025年に16億米ドル規模と評価される米国セルロースアセテート市場は、大幅な成長が見込まれており、2035年までに26億米ドルに達すると予測されています。この目覚ましい成長は、2026年から2035年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）4.7%で推移すると予想されています。フィルム、繊維、包装など、様々な産業におけるセルロースアセテートへの需要の高まりが、この成長を牽引しています。
市場拡大の主な要因
米国セルロースアセテート市場の堅調な拡大には、以下のようないくつかの要因が貢献しています。
フィルム生産における需要の増加：セルロースアセテートは、写真フィルムの製造など、フィルム産業で広く使用されており、高品質な素材への継続的なニーズにより、この需要は今後も堅調に推移すると予想されます。
繊維産業での採用拡大：繊維分野、特にファッション・アパレル業界では、セルロースアセテート繊維の採用が拡大しています。これは、合成繊維に代わる持続可能で生分解性の代替素材へのニーズの高まりによるものです。
包装分野の成長：持続可能性が消費者と企業の双方にとって重要な課題となる中、セルロースアセテートは環境に優しく生分解性のある特性から、包装業界で人気が高まっています。これは、生分解性包装材料の生産におけるセルロースアセテートの使用増加に貢献しています。
市場セグメンテーション
米国セルロースアセテート市場は用途に基づいてセグメント化されており、主なセグメントは以下のとおりです。
フィルムおよび写真：フィルム産業は、セルロースアセテートの最大の消費者の1つです。高品質の写真用および映画用フィルムへの需要が高まるにつれ、セルロースアセテートの消費量も増加しています。
繊維およびアパレル：ファッション業界は、より持続可能で環境に優しい素材へのシフトを目の当たりにしています。セルロースアセテート繊維は、その柔らかさ、耐久性、生分解性により、注目を集めています。
包装：プラスチック廃棄物に関する規制の強化と生分解性ソリューションへの需要の高まりにより、包装用途におけるセルロースアセテートの使用が増加し、市場の成長にさらに貢献しています。
技術進歩とイノベーション
セルロースアセテート業界は、素材の性能と持続可能性を向上させる技術進歩からも恩恵を受けています。高度な生産プロセスの導入により、セルロースアセテート生産の効率と拡張性が向上しています。さらに、製品開発におけるイノベーションにより、酢酸セルロースは様々な用途においてプラスチックの代替となる有望な素材となっており、既存分野および新興分野の両方で採用が拡大しています。
米国セルロースアセテート市場の主要企業
● アボット
● ボレガードAS
● セラニーズ・コーポレーション
● ダイセル株式会社
● イーストマン・ケミカル・カンパニー
● 三菱ケミカルホールディングス株式会社
● ロツバ・エクストルーダーズ
● サッピ社
● その他の主要企業
