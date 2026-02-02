石油増進回収市場は、技術的ブレークスルーと世界の油田における6.68％の安定した年平均成長率（CAGR）に牽引され、2035年までに1289億米ドル規模に達すると予測される。
石油増進回収市場は、2025年から2035年にかけて急成長が予測されています。市場規模は675億米ドルから1289億米ドルに達し、2026年から2035年までの予測期間に年平均成長率（CAGR）6.68％で成長する見込みです。EORは、従来の方法で回収できなかった原油を、化学的、熱的、または物理的手法を用いて採取する技術であり、主に成熟油田における原油回収率を向上させるために使用されます。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
成熟油田の増加は、石油増進回収市場の成長を大きく促進しています。従来の石油埋蔵量が減少し、既存の油田の生産が低下する中で、原油回収率を最大化するためにEOR技術の需要が高まっています。特に、70%以上の油井が成熟段階にあるとされ、この市場にはまだ大きな潜在的成長の余地があることが示されています。熱回収やガス注入などのEOR技術が、老朽化した油井の稼働寿命を延ばし、原油回収率の向上を実現しています。
市場の制約
一方で、EOR技術には高い運用コストと投資負担が伴います。特に化学的・熱的EORは、高度な装置や大量のエネルギーを必要とし、その初期投資が大きな障壁となります。また、EORのROI（投資収益率）が長期的であるため、短期的な収益性を重視する企業には不向きな場合があり、特に石油価格が不安定な地域では投資が滞る可能性があります。
市場機会
技術革新により、EORの効率性と適応性が向上しており、市場拡大に寄与しています。例えば、化学的EOR向けの効率的な界面活性剤の開発や、SAGD技術の改良により、EORの有効性が向上し、運用コストが削減されています。さらに、IoTやAIの導入により、EORの運用はより精度高く、リスクの低いものとなり、より多くの事業者が採用しやすくなっています。
主要企業のリスト：
● Basf Se
● Halliburton Corporation
● Royal Dutch Shell Plc
● Schlumberger Ltd.
● Chevron Phillips Chemical Corporation
● Fmc Technologies Inc.
● National Aluminium Company Limited (NALCO)
● Praxair Inc.
● Secure Energy Services Inc.
● Xytel Corporation
● Equinor ASA
● BP Plc
● China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
● Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC)
● ExxonMobil Corporation
● ConocoPhillips
● Petroleo Brasileiro (Petrobas) S.A.
● PJSC Lukoil Oil Company
市場セグメンテーション
技術別
2025年には、熱増進石油回収（Thermal EOR）セグメントが市場を支配しています。この技術は、蒸気注入を通じて油層に熱を加えることで油の粘度を下げ、回収率を高める方法です。特に、重質油層やタールサンドなどで高い効果を発揮しており、技術の進化により、効率的な熱分配が可能になっています。
セグメンテーションの概要
技術別
● 熱増進石油回収
● ガス増進石油回収
● 化学増進石油回収
● その他
用途別
● 陸上
● 海上
地域別分析
2025年、北米は石油増進回収市場の最大の市場を占めています。米国は、成熟油田や非在来型油資源の豊富な地域であり、EOR技術が活発に導入されています。特に、熱回収やガス注入などの技術は、米国の石油産業の中で広く利用され、老朽化した油田の生産量を改善しています。また、カナダの企業もこの技術を活用し、効率的に原油を回収しています。
