信頼されて10年目！ 受講者数のべ800名を突破、機能性表示食品の基礎から製品開発までを４カ月で学べるオンライン講座 ～機能性表示食品届出の新ルール対応～ 25期生、2026年5月開講、受講申し込み開始
一般社団法人 機能性表示食品検定協会（所在地：東京都渋谷区、会長：持田 騎一郎）は、消費者庁が2025年4月に発表した「機能性表示食品の新届出ルール」に対応したオンライン講座「機能性表示食品検定講座 第25期」を、2026年5月より開講、その受講申し込みを開始しました。
本講座は2017年の開講以来、10年目となり、累計800名以上が受講し、日経新聞でも紹介され、大手企業の新入社員研修でも採用されるなど、高い実績を誇っています。
制度の基礎から最新の届出ノウハウまで、スマホやPCでいつでもどこでも学べるオンライン講座です。
＜本講座の特長＞
- 新ルールに完全対応（PRISMA2020準拠のSR、新表示見本ルール解説）
- 初級・中級・上級の3段階構成、全4カ月で専門性を段階的に習得
- 初参加は最大40％OFFの超早割料金（2月28日まで）、再受講は60％OFFの受講可
- 製薬・食品・広告・Web制作など多業種から受講者多数
＜社会背景と受講メリット＞
エビデンスがあれば効能効果がうたえる健康食品制度、それが、機能性表示食品です。2015年のスタート以来、1万件以上の製品が登場し、今や、健康食品は機能性表示食品でないと売れない時代になっています。
しかし、2024年の紅麹事件やSR不備事件などを受け、機能性表示食品の届出はトクホ以上に厳しい審査制度に変貌しました。2026年からは自己点検報告も義務化され、企業はより高度な管理能力が求められる時代へ突入。また、9月からは新しい食品表示に基づく表示見本（パッケージ表示）に対応する必要があります。本講座では、こうした制度の変化に対応し、常に内容を最新の状態にアップデートし、制度理解・実務スキルの両立を実現しています。
＜募集概要＞
・開講日：202６年５月4日（月）～8月末
・構成：初級（5月4日～6月3日）、中級（6月8日～7月8日）、上級（7月13日～8月末）
・超早割料金：165,000円 → 99,000円（税込）【40%OFF、2月28日（土）までの申し込み】
・申し込みURL： https://www.kinoken.org/kentei/
＜成功事例＞
- 消費者庁に中途採用された修了生
- 大手企業が本講座を社内研修として導入
- 管理栄養士による新規届出＆起業
- 参天製薬、日本ケロッグ、三和酒類、カネカ等の届出実績に貢献
＜講座の特長＞
「機能性表示食品検定講座」は、約4カ月間、毎日のメールセミナーと週1回の復習動画セミナーで、複雑な制度をコツコツ学べます。機能性表示食品のすべてが、PC、スマホで学べるオンライン講座です。
・機能性表示食品制度の基礎知識。薬機法、景表法との関係
・臨床試験の基礎知識、PRISMA声明2020SRの書き方
・新表示見本ルール、その他届出書類の書き方
・データベース操作方法
・最新の不備指摘事例
・「売れる」機能性表示食品にするための４つの要素（関与成分、機能性表示、エビデンス、市場調査）
本講座は、年3回（1～4月、5～8月、9～12月）開講しており、
今回募集するのは、2026年5月4日(月)から始まる本講座の第25期生です。
2月28日（土）までの申し込みは、初中上級セットで超早割40％OFFで受講できます。
(最終申し込み締め切りは、4月24日（金）17時)
申し込み先： https://www.kinoken.org/kentei/
なお、機能性表示食品検定協会では、お客様の機能性表示食品の商品開発支援、書類作成、届出支援も行っていますが、自社でも届出と販売を行っています。これにより、行政の管理方針をいち早く知ることが可能となっています。
