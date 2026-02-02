au PAY、「東京ポイント(R)」から交換で5,000名に2,000 Pontaポイントが当たるキャンペーンを実施～「東京アプリ生活応援事業」の付与ポイントをau PAY 残高へおトクに交換～
KDDIおよびauペイメントは、2026年2月２日から4月5日まで、東京都が提供する「東京都公式アプリ(R)（以下、東京アプリ）」（注）内で獲得できる「東京ポイント(R)」（注）をau PAY 残高に交換すると、抽選で5,000名さまに2,000Pontaポイントがあたるキャンペーンを実施します。
東京アプリは、デジタルの力で、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、より便利になったと実感していただくことを目指す東京都の公式アプリです。
東京都が実施する社会的意義のある活動に参加することで、東京アプリ内に「東京ポイント」が付与されます。
東京都は2026年2月2日から、東京アプリの普及促進と都民生活の応援のために、東京アプリ上でマイナンバーカードによる本人確認を行った方に東京ポイントをお届けする
「東京アプリ生活応援事業（https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/news/260116348.html）」を実施します。
au PAYは東京アプリに連携しており、獲得した東京ポイントをau PAY 残高へ交換すると、日常のお買い物に利用できるだけでなく、キャンペーンによる抽選にも参加できるため、東京ポイントをよりおトクに活用することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340598/images/bodyimage1】
■「au PAYで東京ポイント交換キャンペーン！」について
適用条件：
期間中に東京アプリで東京ポイント（合計3,000pt以上）をau PAY 残高へ交換すること
※東京ポイント1pt＝au PAY 残高1円として交換できます。
※抽選は、1au IDごとに1回参加できます。
特典：
抽選で5,000名さまに2,000Pontaポイントをプレゼント
※当選されたお客さまには、Pontaポイントとして2026年5月末までに加算します。
期間：
2026年2月2日13:00～2026年4月5日23:59
条件などの詳細はキャンペーンページ（https://aupay.auone.jp/contents/lp/info/20260202_tokyoappcp.html）をご参照ください。
「au PAY」は、会員数が約3,906万人で、753万カ所のポイント・決済加盟店で利用可能なスマホ決済サービスです。実店舗でのQR／バーコード決済、請求書払い、ネットショッピングなどのオンライン決済に対応しており、実店舗や一部ネットショッピングでの決済時には、0.5%のPontaポイント（1ポイント／200円）が還元されます。
「au PAY」について：https://aupay.wallet.auone.jp/
KDDIおよびauペイメントは、au PAYを通じて東京ポイントの利用手段をご提供することで、東京都が実施する社会的意義のある活動を応援していきます。
（参考）
■東京ポイントからau PAY 残高への交換（イメージ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340598/images/bodyimage2】
■「au PAY」特徴
(1) スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
(2) 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
(3) 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
（注） 「東京都公式アプリ」、「東京アプリ」及び「東京ポイント」は、東京都の登録商標です。
※その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
配信元企業：auペイメント株式会社
