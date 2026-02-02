NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』と合わせて楽しめる一冊『豊臣兄弟を支えた個性派家臣団とその愛刀』2026年2月3日（火）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、日本刀専門誌『刀剣画報』編集部が、豊臣兄弟及び豊臣家臣団の愛用刀剣について紹介した『豊臣兄弟を支えた個性派家臣団とその愛刀』を2026年2月3日（火）より全国書店にて発売いたします。
NHK大河ドラマで話題の豊臣兄弟と共に天下を取った豊臣家臣団を解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340471/images/bodyimage1】
天下を統一した豊臣秀吉と、それを側で支えた弟・秀長。来年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、この兄弟のサクセスストーリーを描くものです。
同じく天下統一を果たした織田信長、徳川家康についてはその家臣団について詳細に取り上げられますが、一方で豊臣家の家臣団については、成立の過程からかあまり取り上げられることがありません。本書では、豊臣兄弟と共に天下を取った豊臣家臣団を、拡大の歴史と共に詳説。
監修は小和田哲男氏（静岡大学名誉教授）が担当します。
さらに、唯一の日本刀専門誌『刀剣画報』編集部が、豊臣兄弟及び豊臣家臣団の愛用刀剣について紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340471/images/bodyimage2】
秀長をはじめとした有力家臣団85人を徹底解説。加入時期順に掲載しているので、いつ活躍した家臣なのかがひと目で分かります。また、彼らの活躍を今に伝える、ゆかりの地やゆかりの品々も掲載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340471/images/bodyimage3】
天下統一を果たした豊臣秀吉と家臣団には数多くの城にまつわる逸話が残されています。
真偽は不明ながら、秀吉が一夜で築いたとされる墨俣城や、豊臣家と滅亡を共にした大坂城など豊臣家臣団ゆかりのお城を紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340471/images/bodyimage4】
大の刀好きで知られる豊臣秀吉。彼と家臣団の周りには多くの名刀が集まりました。
刀剣専門誌『刀剣画報』編集部が豊臣家臣団ゆかりの刀剣を紹介します。
【商品情報】
豊臣兄弟を支えた個性派家臣団とその愛刀
●定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）
●判型：A5
●発売日：2026年2月3日
【関連リンク】
●刀剣画報 公式WEBサイト https://hobbyjapan.co.jp/tokengaho/
●刀剣画報 公式X（旧Twitter） https://twitter.com/rekitan_hj
●ホビージャパンの出版物リスト https://hobbyjapan.co.jp/books/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
