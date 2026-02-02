一本丸ごと金箔仕上げ「最高級 金箔恵方巻」数量限定発売

glam株式会社

完全個室で有名なしゃぶしゃぶ九西麻布本店（本店：東京都港区）は、節分という日本の伝統行事を、現代的なラグジュアリー体験として再構築した「最高級 金箔恵方巻」を、2026年1月31日より数量限定で販売いたします。

伝統文化を昇華する”金箔恵方巻”体験

本商品は、

・黒毛和牛シャトーブリアンのローストビーフ、

・黒毛和牛タン

・三重県産 本マグロ

といった、選び抜かれた最高級食材のみを使用。

一本丸ごと金箔で仕上げることで、味覚のみならず視覚的にも非日常性を演出した、年に一度だけの特別な恵方巻です。価格は 11,000円（税込）。

職人の技と素材の価値を凝縮した、節分限定商品としてご用意しております。

金箔がまぶされた豪華な恵方巻

■ 商品概要

商品名：最高級 金箔恵方巻

価格：11,000円（税込）

販売形態：数量限定（完売次第終了）

キャンセル不可

■ お渡しについて

期間：2026年1月31日～2月3日

時間：17:00～23:00

受け取り方法：

しゃぶしゃぶ九 西麻布本店 店頭受け取り限定

※10本以上のご注文に限り、配送対応可

■ ご予約・お問い合わせ

しゃぶしゃぶ九 西麻布本店

TEL：03-6432-9378

住所：東京都 港区 西麻布 1-4-43 ニシアザブNKビル 2F

HP：https://9group.jp/shabushabu

節分という年中行事を、“ただの習慣”から“記憶に残る体験”へ。

しゃぶしゃぶ九西麻布は、今後も日本文化と食とラグジュアリーの融合を通じ、新たな価値創造を提案してまいります。