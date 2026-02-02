2026Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº ¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー ÃíÊ¸½»Âð ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬12Ç¯Ï¢Â³Áí¹ç1°Ì¤ò¼õ¾Þ
ÎáÏÂ8Ç¯2·î2Æü
2026Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº ¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー ÃíÊ¸½»Âð
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬〝»Ë¾å½é¤Î£±£²Ç¯Ï¢Â³Áí¹ç£±°Ì¡É¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼°æ ½¨Ôè °Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¡¡¤Ï¡Ö2026Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº ¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー ÃíÊ¸½»Âð¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº³«»ÏÇ¯¤Î2015 Ç¯¡ÔÂè£±²ó¡Õ¤è¤ê¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç£±°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£12Ç¯Ï¢Â³Áí¹ç1°Ì¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë»Ë¾å½é¤ÎºÇÄ¹Ï¢Â³µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ë¾å½é¤Î12Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤¢¤ë·ë²Ì¤òÄºÂ×¤·¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¡¢²þ¤á¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤è¤ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ò¤´»Ù»ýÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·£³ÁØ¥¬¥é¥¹Áë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âÀÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤ºî¤ê¤òÄÌ¤¸¡¢ËÌ²¤¤Î½»»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ½»¤ß·Ñ¤°Êë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ®¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¼Ô¡Ê¸½ºßÍøÍÑÃæ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍøÍÑ·Ð¸³¼Ô¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä´ë¶È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤Ë¤â´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¸øÊ¿¤«¤ÄÃæÎ©¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー ÃíÊ¸½»Âð¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2015Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¡Ë¡£
URL¡§https://life.oricon.co.jp/rank-house-maker/
¡ã ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー ÃíÊ¸½»Âð¡× Ä´ºº³µÍ× ¡ä
¡ÚÄ´ºº¼çÂÎ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò oricon ME
¡ÚÄ´ºº·ÁÂÖ¡Û¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº²óÅú¿ô¡Û17,114 ¿Í
¡ÚÄ´ºº´ë¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡Ë¿ô¡Û52
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025/10/17～2025/10/27¡¢2024/09/26～2024/10/15¡¢2023/11/02～2023/11/13
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡ÛÀÊÌ¡§»ØÄê¤Ê¤·¡¢Ç¯Îð¡§25～84 ºÐ¡¢ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡Û²áµî10Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿·ÃÛ¤·¤¿¸Í·ú¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤Ëºß½»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¡¢¥Ó¥ë¥Àー¡¢¹©Ì³Å¹¤ÎÁªÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿Í
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°ÄêµÁ¡Û·úÊª¤Î¹½Â¤¤ä´Ö¼è¤ê¡¢ÀßÈ÷¡¢ÆâÁõ¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Î´õË¾¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ç¤¤ëÃíÊ¸½»Âð¤ò»Ü¹©¡¦ÈÎÇä¤·¡¢»ÙÅ¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î±Ä¶È½ê¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¡¢¥Ó¥ë¥Àー¡¢¹©Ì³Å¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¡¢Í½¤áÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò»Ü¹©¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤â´Þ¤à¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï1984 Ç¯¡¢¼«Á³¤È¤È¤â¤ËË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òµý¼õ¤¹¤ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î½»»×ÁÛ¤Ø¤Î¶¦´¶¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¡ÊËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í·´ÅöÊÌÄ®¡Ë¡×¤Î³«È¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¸½ÃÏ¹©¾ì¡Ö¥Èー¥â¥¯¥Ò¥åー¥¹AB¡×¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·£³ÁØ¥¬¥é¥¹Áë¤òºÎÍÑ¤·¡¢½»ÂðÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¡¢1999 Ç¯¤Ë¡ÖÁ´Åï¹âÀÇ½ÊÝ¾ÚÉ½¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¡£¤ª°úÅÏ¤·¤ÎºÝ¤Ë°ìÅï°ìÅï¤ÎÀÇ½¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢2000 Ç¯¤Ë¤Ï50 Ç¯´ÖÌµÎÁÄê´ü¸¡¿Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ò¥åー¥¹¥É¥¯¥È¥ë50¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Åö¼Ò¤¬½é¤á¤Æ¤ª°úÅÏ¤·¤ò¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¸½ºß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏ¶È¤è¤ê40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½»¤à¿Í¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¤ª´ê¤¤¡Õ¡¡¡¡¡¡µ»ö·ÇºÜÍÑ¼Ì¿¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¤ªÃÎ¤é¤»
2026Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº ¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー ÃíÊ¸½»Âð¡¡ ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬〝»Ë¾å½é¤Î£±£²Ç¯Ï¢Â³Áí¹ç£±°Ì〟¤ò¼õ¾Þ
¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.swedenhouse.co.jp/press/detail.php?seq=288