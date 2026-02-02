【毎週月曜はAIで世界が広がる日】生成AIを実践的に学べる「AI MONDAY」2026年2月の開催スケジュールを公開

株式会社Meta Heroes

株式会社MetaHeroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）が運営する生成AIコミュニティ「AI MONDAY」は、2026年2月の開催スケジュールを公開しました。

AI MONDAYとは

AI MONDAYは「AIをシンプルに、わかりやすく、探究心を持って学ぶ」をコンセプトに、経営者からビジネスパーソン、教職員、地方自治体まで幅広い参加者が集うAIコミュニティです。生成AIやAIエージェントなどの最新技術を、毎週月曜の学びと実践を通じて“日常の武器”に変えることを目指しています。

公式LINE：https://lin.ee/R2UqhJA

こんな方におすすめ

AIを使いこなしたい企業経営者

新しいリーダー像に関心のある方

身近なAI活用に興味がある全ての方

初心者歓迎ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みは公式LINEから受け付けています。

【2026年1月 開催スケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/298_1_9e6fe7932f820e4f408eec7d33875371.jpg?v=202602020151 ]【開催概要】

開催日：2026年2月2日、9日、16日、23日

会場：オンライン配信

参加費：無料（事前登録制） 参加方法：公式LINEより登録可能

【各回の講師紹介】

2月2日：田園調布学園 教授・一般社団法人CePIC理事 番匠一雅氏

「自社の強みが伝わらない・・」「資料作成に時間がかかる・・」そんなお悩みを、AIが解決します。

本講座では、貴社のHPや資料を学習させた専用AIを作成し、顧客や目的に合わせた、”顧客に刺さる資料”を自動で作成する実践的なノウハウを学びます。

2月9日： 合同会社ONE-WORD代表 長谷 純希氏

上場企業の研修も担う、プロのAIコンサルタントが、あなたの悩みを直接解決する「生成AIなんでも相談室」を開催します。プロの視点から、SNS運用や業務効率化の秘策をグループコンサル形式で伝授。理論だけでなく、明日から実務で即戦力となる「生きたAI活用術」が手に入る貴重な機会です。

2月16日、23日の情報は公式LINEで近日公開予定です。ぜひ、お友だち登録をして情報をお待ちください。

公式LINEはこちら :https://lin.ee/R2UqhJA

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めています。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.(https://meta-heroes.co.jp)co.jp(https://meta-heroes.co.jp)]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]