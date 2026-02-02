【Yahoo!ショッピング】くらしの“頼みたい”が見つかる「Yahoo!おまかせパートナー」の提供を開始

LINEヤフー株式会社

Yahoo!おまかせパートナー：https://shopping.yahoo.co.jp/notice/omakase-partner/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、家具・家電の設置やハウスクリーニングなど日常のくらしを支える各種サービスを依頼できる「Yahoo!おまかせパートナー」の提供を本日より開始しました。あわせて、商品と関連するサービスを一連の流れでまとめて購入できる同時購入機能も、一部のサービスを対象に順次提供を開始します。

日本のEC市場においては、物販だけでなく、サービス系分野も拡大を続けています。「Yahoo!ショッピング」でも、物販にとどまらず、「レンタル、各種サービス」カテゴリにて、お掃除や訪問工事などのくらしに関わる関連サービスを取り扱っており、家具の組立・設置や家電の取付、エアコンクリーニング、ハウスクリーニングなどが人気となっています。近年では、このような“暮らし支援型サービス”のオンライン化も進んでおり、ユーザーの利便性志向の高まりと相まって、サービス分野全体での需要拡大が加速しています。

こうした流れを受けて、ユーザーが日常生活で必要とするさまざまなサービスを迷わず探せるよう、「Yahoo!おまかせパートナー」という新しいサービスブランドのもと提供を開始します。家具の組立・設置や家電の取付、ハウスクリーニング、不用品回収、タイヤ交換、修理・リフォームなど、幅広いニーズに応じたサービスを取りそろえており、ユーザーは「Yahoo!ショッピング」上で信頼できるプロによるサービスを気軽に依頼できます。

■対象カテゴリ一覧

- 家具・家電の取付、設置- エアコンクリーニング- ハウスクリーニング- 車関連サービス- 不用品回収- レンタル- クリーニング- 衣料品お直し- その他

また、これまで「Yahoo!ショッピング」では関連サービス単体での購入が可能でしたが、新たに、物品と関連サービスを一連の流れでまとめて購入できる同時購入機能の提供を一部対象のサービスカテゴリより開始します（※1）。これにより、洗濯機＋設置サービス、タイヤ＋取付サービスといった物品購入とサービス提供が連動する形で、日常のさまざまなシーンに対応できるようになり、ユーザーはこれまで別々に購入していた手間が省け、利便性向上が期待されます。

※1：同時購入機能については、一部のサービスカテゴリから順次展開し、全カテゴリへの拡大提供は2026年5月頃を予定しています。

加えて、同時購入機能を導入するストア（※2）は、自社のサービスを、関連する商品カテゴリの詳細ページやカートページに表示させることができるため、より多くのユーザー接点を得ることできます。

※2：出店ストアの利用はオプションのため、ストア側での設定が必要になります。（一部対象外のストアがあります）

さらに、サービス購入時にも「Yahoo!ショッピング」の通常商品と同様に「PayPayポイント（期間限定）」（※3）が付与されるため、いつものお買い物と変わらないおトクさで利用できます。

※3：「Yahoo!おまかせパートナー」で付与する「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれています（出金・譲渡不可）。

■利用手順

今後は、「Yahoo!おまかせパートナー」のサービス領域の拡充と品質向上に取り組むとともに、「Yahoo!ショッピング」内での認知拡大と利用促進を図り、ユーザーが“くらしの困りごと”を最も身近に解決できるブランドとして定着することを目指します。

『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、「Yahoo!おまかせパートナー」を通じて、日常生活に寄り添う新たなEC体験を提供してまいります。